RLP-Innenminister will Auflagen für Fastnachtsumzüge überprüfen

Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) hat in Aussicht gestellt, die Sicherheitsauflagen für die Fastnachtsumzüge noch einmal zu überprüfen.

Die fünfte Jahreszeit ist in vollem Gange - aber es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht Vereine oder Kommunen ihren Fastnachtszug absagen. In den meisten Fällen werden als Gründe die gestiegenen Kosten und die höheren Sicherheitsauflagen für Veranstaltungen genannt.

Innenminister Ebling äußert Verständnis für die Nöte der Vereine, verteidigt aber auch das Sicherheitsgesetz. Ebling sagte dem SWR Magazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz", er wolle auf die Vereine zugehen und nach Lösungen suchen. Allerdings dürfte dies frühestens für die Umzüge im nächsten Jahr greifen.

Planung einer Veranstaltung - was ist zu tun? Paragraf 26 des rheinland-pfälzischen Polizei- und Ordnungsbehörden-Gesetzes (POG) regelt bis ins Detail, was bei der Planung einer größeren Veranstaltung zwingend zu beachten ist. Anzeige der geplanten Veranstaltung bei der zuständigen Ordnungsbehörde. Nötige Angaben: Art, Dauer, voraussichtliche Besucherzahl

Der verantwortliche Veranstalter muss benannt werden oder ein beauftragter Veranstaltungsleiter Wenn ein Sicherheitskonzept verlangt wird, muss dies u.a. folgende Punkte enthalten

Ordnungsdienst

Sicherheitsdienst

Sanitätsdienst

Nachweis über Flucht- und Rettungswege und deren Kennzeichnung, auch für körperlich eingeschränkte Besucher

Brandschutz

Räumungskonzept im Notfall oder bei Überfüllung

Verkehrskonzept - Freihalten von Rettungswegen, Zufahrten für Einsatzkräfte, Verkehrssperrungen, Besucherlenkung bei An- und Abfahrt, Lieferverkehr, genügend Parkflächen

Kommunikation: Festlegung von Ansprechpartnern und Kommunikationswege bei Stromausfall oder Ausfall des Mobilfunknetzes, z. B. über Funkgeräte

Ebling: "Gesetze sind nicht in Stein gemeißelt"

Mehr als zehn Umzüge - vor allem in der Pfalz - sind auch aufgrund der schärferen Auflagen dieses Jahr von den Vereinen abgesagt worden. Der Innenminister sagte dem SWR: "Wir sind nicht in einer Zeit, in der man Gesetze in Stein meißelt, damit sie für die Ewigkeit gelten." So würde auch das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz evaluiert werden, so Ebling.

Keine Abstriche an der Sicherheit

Das Gesetz war 2021 verschärft worden und sieht strenge Sicherheitsauflagen für Veranstaltungen unter freiem Himmel vor. Darunter fallen auch Fastnachtsumzüge und Volksfeste. Ebling sagte dem SWR, er ringe um jeden einzelnen Fastnachtsumzug und biete den Vereinen Gespräche an. Abstriche an der Sicherheit könne man allerdings nicht machen.