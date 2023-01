Fastnachter sind unglücklich über Auflagen für Motivwagen

Die Narren und Närrinnen in Rheinland-Pfalz haben es in diesem Jahr nicht leicht. Verschärfte Sicherheitsauflagen lassen die Kosten explodieren. In vielen Orten ist der Rosenmontagszug deshalb abgesagt worden. In Mainz soll der närrische Lindwurm an den Start gehen - allerdings gibt es eine Vorschrift, die den Wagenbauern großes Kopfzerbrechen bereitet: Jeder Motivwagen braucht eine Betriebserlaubnis. Und das ist nicht die einzige Schwierigkeit, mit der die Wagenbauer zu kämpfen haben.