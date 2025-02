Fastnacht 2025: Diese Umzüge finden in Rheinland-Pfalz statt

Es ist wieder soweit: Bunte Wagen und kostümierte Menschen ziehen durch die Straßen. Wann und wo finden Fastnachts- und Karnevalsumzüge in Rheinland-Pfalz statt?





So feiert Rheinhessen Straßenfastnacht

Bereits am Samstag, 1. März, schlängelt sich der Jugendmaskenzug durch die Mainzer Innenstadt. Start ist um 14:11 Uhr. Das Motto lautet: "Mainz ist eine tolle Stadt, die super viel zu bieten hat. Wir Kinder zeigen heut der Welt, warum uns Mainz so gut gefällt“. Zudem gibt es am Samstag kleinere Umzüge in verschiedenen Mainzer Stadtteilen.

Rund 50.000 Besucher erwarten die Veranstalter ebenfalls am Samstag in Bad Kreuznach bei der "Kreiznacher Narrefahrt". Das Event stand lange Zeit auf der Kippe wegen der kostspieligen Sicherheitsauflagen. Ein Unternehmer aus der Region hat schließlich seine Hilfe angeboten. Die Transportfirma stellt ihre Lkw kostenlos als Zufahrtssperre zur Verfügung, sodass die Narrefahrt nun doch stattfinden kann. Die alten Begrenzungspoller konnten nicht mehr verwendet werden, weil sie keine gültige Sicherheitsprüfung mehr hatten.

In Alzey geht es am Sonntag, 2. März, um 14:11 Uhr los. Aufstellung ist in der Bahnhofsstraße. Zwischen 10.000 und 15.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet.

Am Rosenmontag, 3. März, ist es dann soweit. Der größte Fastnachtsumzug in Rheinland-Pfalz startet um 11:11 Uhr in der Landeshauptstadt. "In Meenz zu feiern, dies is nett, but don’t forget de Zugplakett“, lautet das etwas unkonventionelle Motto in diesem Jahr. Zahlreiche Absperrungen und ein Glasverbot sollen die Sicherheit der Närrinnen und Narren gewährleisten.

Am Dienstag beendet die Kappenfahrt der Mainzer Garden und Vereine durch die Straßen der Innenstadt die diesjährige Fastnachstsaison in Mainz. In Worms gibt es zwar keinen Umzug, aber auch dort wird Straßenfastnacht gefeiert. Der "Spass uff de Gass" beginnt um 11:11 Uhr auf dem Wormser Obermarkt.

Auch in der Region Trier sind die Narren los

Bernkastel-Kues lädt am Samstag, 1. März, ab 18:11 Uhr zum Nachtumzug ein. Der führt über die Burgstraße durch die Altstadt, dann über die Moselbrücke bis zum Forumsplatz Kues. Ab 20:11 Uhr findet dann die Afterzug-Party in der Tiefgarage Kues statt.

Höhepunkt der Fastnacht in der Region ist der Rosenmontagszug in Trier. Er startet um 12:11 Uhr im Stadtteil Süd. Danach gibt es eine Afterzug-Party in der SWT-Arena. Weitere Umzüge an Rosenmontag gibt es unter anderem in Idar-Oberstein, Traben-Trarbach, Kröv und Gerolstein.

Am Veilchendienstag steigt ab 14:11 Uhr der traditionelle Schärensprung der "Biewener Hoahnen" in Trier-Biewer. Eine wichtige Rolle bei dem Tanzreigen übernehmen dabei die bunt verkleideten Hexen, die den Schärensprung anführen. Ausgestattet mit großen Reisigbesen sind sie dafür da, die Geister des Winters aus den Häusern zu kehren.

Jecken erobern die Region Koblenz

Auch rund um Koblenz geht es zum Karnevalsfinale hoch her. Bereits am Schwerdonnerstag stürmten wieder die Möhnen die Rathäuser in den Gemeinden.

Danach ging es weiter mit Festumzügen in den Gemeinden, wie etwa in Mülheim-Kärlich und Neuwied-Engers - beide um 14:11 Uhr. Gegen 14:11 Uhr konnte man sich auch in Brohl am Rhein die bunten Wagen ansehen. Der Möhnenverein "Lustige Weiber" zog in Weitersburg am Donnerstagnachmittag um 15:11 Uhr durch die Straßen. In Simmern im Westerwald fand der Karnevalsumzug um 16:11 Uhr statt. Auch am Samstag und Sonntag stehen weitere Umzüge in vielen kleineren Kommunen auf dem Programm.

Am Rosenmontag, dem Höhepunkt der Karnevalssession, ziehen wieder viele Jecken los, um beim Straßenkarneval zu feiern. Los geht es traditionell um 12:11 Uhr mit dem größten Umzug in der Region, dem Rosenmontagsumzug in der Koblenzer Innenstadt. Etwa 150.000 Narren und Närrinnen kommen jährlich nach Koblenz, um sich dieses Spektakel anzusehen. Auch dieses Jahr werden nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) rund 120.000 Besucher erwartet.

Nach dem Rosenmontagszug lädt die AKK zur After-Zuch-Party in der Altstadt auf dem Münzplatz (Party für Erwachsene) und Am Plan (Party für Familien) ein. Für Jugendliche von 10 bis 15 Jahren gibt es am Rosenmontag außerdem eine "Romo-Jugend-Party" im Club Zenit von 12 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Weiter geht es mit Umzügen in Neuwied-Engers und Heddesdorf, Eitelborn und Nauort im Westerwald, Polch in der Eifel und Bendorf am Rhein. Außerdem kann man sich die bunt geschmückten Wagen in Mayen in der Eifel um 13:11 Uhr, in Cochem um 14 Uhr und in Ahrweiler um 14:11 Uhr ansehen.

An Veilchendienstag endet im nördlichen Rheinland-Pfalz die Karnevalssession. Dann können Karnevalisten noch ein letztes Mal die schön geschmückten Wagen bestaunen, wie etwa um 14 Uhr in Montabaur. Der Veilchendienstagsumzug in Niederlahnstein, die sogenannte "Kappenfahrt", ist jedes Jahr der größte Umzug in Lahnstein. Dieser startet wie immer um 14 Uhr. In Heimbach-Weis rollen die Wagen um 13:44 Uhr durch die Straßen und in Arzbach kann man noch ein letztes Mal in der diesjährigen Session ausgelassen feiern um 14:11 Uhr.

Zahlreiche Umzüge in der Vorder- und Südpfalz

2025 gibt es es in der Region fast 30 Umzüge. Die Straßenfastnacht in der Südpfalz begann an Weiberfastnacht mit dem traditionellen "Hexensprung" in Bad Bergzabern (Kreis Südliche Weinstraße). Am 27. Februar um 19:11 Uhr läuteten die Hutschelhexen dort die Fassenacht ein. Dafür wurde auf dem Schlossplatz ein Feuer entzündet und eine mutige Hexe sprang darüber. Das Spektakel lockt jedes Jahr hunderte Menschen an.

Weiter geht es am Fastnachtssamstag mit gleich mehreren großen Umzügen. In Frankenthal startet der Faschingsumzug am 1. März um 11:11 Uhr. Germersheim folgt dann um 13:01 Uhr. Um 14:11 Uhr startet dann der gemeinsame Umzug von Maxdorf und Birkenheide in Maxdorf (Rhein-Pfalz-Kreis).

In Wörth am Rhein (Kreis Germersheim) zieht der Umzug ab 14:11 Uhr durch die Straßen von Altwörth, genauso in Pleisweiler-Oberhofen (Kreis Südliche Weinstraße). Dort beginnt und endet der Umzug auf dem Sportplatz.

Jubiläumsumzug Mannheim-Ludwigshafen

Am Fastnachtssonntag ist es dann wieder soweit: Der gemeinsame Fastnachtsumzug der Schwesterstädte Mannheim und Ludwigshafen feiert in diesem Jahr sein 70. Jubiläum. Die beiden Städte wechseln sich mit dem Umzug jedes Jahr ab. Dieses Jahr zieht er wieder durch Mannheim. Er startet um 13:31 Uhr auf Höhe N1. Dann zieht er über die Planken, um den Wasserturm und durch die Fressgasse zurück in Richtung Rathaus.

Der absolute Höhepunkt der Straßenfastnacht in der Vorder- und Südpfalz ist der Faschingsdienstag. Den Auftakt machen die Derkemer Grawler in Bad Dürkheim. Ihr Fastnachtumzug startet um 11:11 Uhr. Weitere Umzüge schließen sich beispielsweise in Herxheim bei Landau, in Grünstadt (Kreis Bad Dürkheim), Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis), Rheinzabern (Kreis Germersheim) und Oberotterbach (Kreis Südliche Weinstraße) an.

Fastnacht im Westen der Pfalz mit vielen Amerikanern

Karneval der besonderen Art gibt es am Fastnachtssamstag in Dahn: Der KVE Dahn lädt zum Guggemusik-Festival ins Haus des Gastes. Los geht es um 20 Uhr. Und auch auf der Straße feiern die Narren: In Kusel beginnt um 10:11 Uhr am Bahnhof die Straßenfastnacht - sie endet dann mit einer großen Feier am Koch'schen Markt.

Am Fastnachtssonntag laden der KVK aus Kaiserslautern und die Lebenshilfe zu einer besonderen Party ein: dem inklusiven Fasching. Menschen mit und ohne Behinderung wollen ab 14:11 Uhr in der Halle der Gartenschau ausgelassen feiern. Im Kaiserslauterer Stadtteil Erfenbach wird ab 14:11 Uhr in der Kreuzsteinhalle Kinderfasching gefeiert.

Höhepunkt der Feiern ist aber der Fastnachtsdienstag. Ab 14 Uhr geht es los in Ramstein-Miesenbach. Jedes Jahr pilgern Tausende in die Stadt zum Westricher Fastnachtsumzug, um im buten Treiben mitzufeiern. Traditionell sind hier auch viele amerikanische Soldaten und ihre Angehörigen dabei.

Und fast zeitgleich geht dann auch der Umzug in Zweibrücken los - hier starten um 14:11 Uhr die Gruppen und Wagen ihren Zug durch die Innenstadt. Weitere Umzüge gibt es an Fastnachtsdienstag zum Beispiel in Hauenstein - er startet um 13:30 Uhr.

Fastnachter sollen in Sicherhei t feiern können

Auch für die Sicherheit der Narren und Jecken ist gesorgt. Mehr als 5.000 Polizeikräfte sollen in den Fastnachtstagen in Rheinland-Pfalz im Einsatz sein. Das hat das Innenministerium angekündigt. Zwar lägen keine Erkenntnisse oder Hinweise auf eine konkrete Gefährderung der Veranstaltungen vor - doch aus der aktuellen Sicherheitslage in Deutschland und Europa ergebe sich eine erhöhte, abstrakte Gefährdung, hieß es.

Welche Maßnahmen im einzelnen geplant sind, hat sich mein Kollege Joachim Wulkop genau angeschaut: