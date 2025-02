Der Donnerstag vor Rosenmontag ist traditionell der närrische Frauentag. Die Weiber stürmen Plätze und Rathäuser und übernehmen symbolisch das Zepter in Rheinland-Pfalz.

Wir zeigen, was in den verschiedenen Regionen von Rheinland-Pfalz abgeht.

In Mainz treffen sich die Närrinnen pünktlich um 11:11 Uhr am Schillerplatz und läuten die Straßenfastnacht ein. Am Fastnachtsbrunnen steigt die bunte Party des Mainzer Carneval-Vereins mit Live-Musik. In diesem Jahr gilt, ebenso wie beim Rosenmontagszug, ein Glasverbot. Die Sektflaschen müssen also zu Hause bleiben. Als Teil des Sicherheitskonzepts der Stadt sollen außerdem zahlreiche Straßen in der Innenstadt gesperrt werden.

In der gesamten Region Rheinhessen/Nahe startet am Donnerstag das bunte Treiben. Einzelheiten dazu findet ihr hier:

Die "Möhnen" stürmen die Rathäuser

Im Norden des Landes sind am Schwerdonnerstag die Möhnen los. Traditionell werden um 11:11 Uhr die Rathäuser in den Gemeinden erstürmt. Dort entmachten die Möhnen dann die Bürgermeister und ergaunern sich den Stadtschlüssel. Danach geht es weiter mit Festumzügen in den Gemeinden, wie etwa in Mülheim-Kärlich und Neuwied-Engers - beide starten um 14:11 Uhr. Nach dem Brand des Lokschuppens in Neuwied-Engers an Silvester, bei dem Materialien, Deko und Bühnenbilder für den Karneval zerstört wurden, wird an Schwerdonnerstag trotzdem gefeiert. Anschließend soll im Partyzelt auf dem Schlosshof in Engers ab 19 Uhr getanzt werden. In Koblenz wird ab 11:11 Uhr "Auf dem Plan" mitten in der Altstadt gefeiert. Bei einer Outdoor-Party können die Karnevalisten zusammen schunkeln.

Weiberfastnacht in der Südpfalz

Die Straßenfastnacht in der Südpfalz beginnt an Weiberfastnacht mit dem traditionellen "Hexensprung" in Bad Bergzabern (Kreis Südliche Weinstraße). Um 19:11 Uhr läuten die Hutschelhexen dort die Fassenacht ein. Dafür wird auf dem Schlossplatz ein Feuer entzündet und eine mutige Hexe springt darüber.

Auch im Westen der Pfalz sind die Hexen los

An Altweiberdonnerstag sind in Ramsen im Donnersbergkreis wieder die Stumpfwaldhexen unterwegs. Schon ab acht Uhr ziehen sie durch die Straßen und sammeln Geld für einen guten Zweck. Dabei kamen bisher immer mehrere tausend Euro zusammen. Ab 12:11 Uhr geht es dann mit Fastnachts-Open Air weiter auf dem Parkplatz vor der Eistalhalle - mit Hexensuppe, Hexenkuchen, Hexentanz und Hexentaufe. Und wer dann immer noch nicht genug gefeiert hat: Ab 20:11 Uhr geht es in der Eistalhalle weiter.

Altweiberfastnacht steht auch in der Westpfalzhalle in Niederkirchen im Kreis Kaiserslautern an. Dabei soll Musik aus den 80-ern den Feiernden richtig einheizen. Und auch in Rüssingen im Donnersbergkreis sind die Hexen unterwegs: Sie treffen sich zum ausgelassenen Treiben um 9:11 Uhr an der Bushaltestelle im Ort.

Weiberfastnacht in der Region Trier

Auch hier steht der Donnerstag ganz im Zeichen der närrischen Weiber. In Bitburg erobern die Möhnen wieder das Rathaus und hissen ihr "Banner" - eine überdimensionale Unterhose. In Trier beginnt der Straßenkarneval mit der Weiberfastnacht und der Prinzenproklamation. Ab 11:11 Uhr wird auf dem Hauptmarkt gefeiert, anschließend in vielen Gaststätten und bei zahlreichen Partys.

In Zell, Traben-Trarbach und Hermeskeil werden die Rathäuser gestürmt. Traditionsgemäß machen sich die Möhnen in Wittlich mit einer Leiter bewaffnet auf den Weg zum Rathaus. Dort klettern sie dann über ein Fenster ins Gebäude, um dort dem Bürgermeister den Schlüssel abzunehmen.

Und auch die Fans der Karnevalsumzüge kommen auf ihre Kosten. In Veldenz schlängelt sich ab 16:11 Uhr ein bunter Karnevalsumzug durch die Gassen der Mittelmoselgemeinde. In Hoxel machen die Narren am Abend die Nacht zum Tag. Dort startet um 19:11 Uhr zum mittlerweile 21. Mal ein Nachtumzug.