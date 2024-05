Fast jede vierte Gemeinde in RLP hat keinen Ortsbürgermeisterkandidaten

per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz gibt es in fast jeder vierten Gemeinde bei den anstehenden Kommunalwahlen am 9.Juni keine Kandidatur für das Ortsbürgermeisteramt. Wie der Landeswahlleiter mitteilt, ist die Zahl der Ortschaften ohne Bewerber im Vergleich zu der letzten Kommunalwahl 2019 leicht gestiegen. Demnach haben von den mehr als 2.200 Gemeinden im Land 523 keine Kandidaten für das Ortsbürgermeisteramt.