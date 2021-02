Fast vorbei ist sie, die wegen Corona ruhigste Fastnacht, die die Rheinland-Pfälzer seit langem erlebt haben. Veranstaltungen gab es vor allem virtuell. Auch für das Finale am Fastnachtsdienstag haben sich die Vereine noch einmal alternative Programme ausgedacht.

Normalerweise wird Heimbach-Weis im Norden von Rheinland-Pfalz am Veilchendienstag zur Karnevalshochburg. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 30.000 Menschen, um den Fastnachtszug durch die Neuwieder Stadtteile anzuschauen. In diesem Jahr steht der Zug wegen der Corona-Pandemie still, ganz auf ihn verzichten wollten die Narren aber nicht.

Die Dorfgemeinschaft hat aus Holzplatten Waggons gebastelt, die an den Straßenlaternen der Hauptstraße befestigt wurden, sodass sich am Fastnachtsdienstag dann doch zumindest ein symbolischer Zug durch den Ort schlängelt. Auf öffentlichen Plätzen werden zudem Fastnachsskulpturen und Wagen ausgestellt. In diesem Jahr gilt in Heimbach-Weis also: Der Zug steht, die Narren laufen.

In Heimbach-Weis hat die Ortsgemeinschaft Waggons gestaltet und an Straßenlaternen befestigt - so entsteht der Corona-Zug. KG Heimbach /Michael Bleidt

Fastnachtsdienstag in Bad Dürkheim im Internet

In Bad Dürkheim können die Einwohner zu Hause bleiben und sich den Umzug ab 11:11 Uhr auf Facebook und Instagram anschauen. Die Karnevalsgesellschaft Derkemer Grawler hatte Anfang des Monats dazu aufgerufen, Bilder und Videos von früheren Umzügen zu schicken. Die Resonanz sei sehr groß gewesen, sagte der Grawler-Vorsitzende Falko Weidenhausen. Andere Vereine hätten ebenfalls Beiträge geschickt. Es würden aber auch neue Filme gezeigt, zum Beispiel von Kindern, die mit Lego-Bausteinen Umzugswagen nachgebaut haben.

🎉Virtueller Fasnachtsumzug der KG Derkemer Grawler 2021🎉



Wir wollen euch und Ihnen trotz Corona ein bisschen Fasnacht...Posted by KG Derkemer Grawler e.V. on Thursday, February 4, 2021 KG Derkemer Grawler e.V., Facebook

Kreativ und digital hat auch die Narhalla Herxheim in der Pfalz ihren Umzug geplant. Der Verein hatte im Vorfeld Hobbybauer dazu aufgefordert, eigene Umzugswagen zu gestalten: "Von Legowagen bis Raumschiff ist alles erlaubt", so das Motto. Kurze Videos der Wagen in Aktion können Interessierte dann ab 13:11 Uhr auf der Facebook-Seite der Narhalla sehen. Einen Wettbewerb gibt es obendrauf: Die drei besten Wagenbauer bekommen einen Preis.

Schärensprung in Trier-Biewer kann nicht stattfinden

Im Trierer Stadtteil Biewer müssen die Menschen am Dienstagnachmittag auf den in Rheinland-Pfalz einmaligen Schärensprung verzichten. Dabei halten sich die Narren normalerweise nicht-coronakonform an den Händen und springen im Zickzack durch die Straßen. Angeführt wird der Schärensprung traditionell von Hexen mit ihren Besen.

In Zweibrücken und Ramstein-Miesenbach fallen die normalerweise von Tausenden besuchten Fastnachtsumzüge am Dienstag ohne digitale Alternative aus. Ein Blick in die Social-Media-Kanäle der Karnevalsvereine lohnt sich trotzdem, weil dort in extra produzierten Videos nicht nur Highlights der vergangenen Jahre sondern auch Hintergründe, Interviews und Amüsantes zu sehen sind.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Ministerpräsidentin Dreyer würdigt Engagement der Narren

Der Fastnachtsempfang von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) findet hingegen in digitaler Form statt. Mit einem bunten Programm wolle man alle Närrinnen und Narren würdigen, "die Fastnacht mit kreativen Formaten weiterleben lassen", heißt es in einer Mitteilung der Landesregierung auf Twitter. Der Empfang wird ab 11:11 Uhr bei Facebook gestreamt.

Heute steigt #MainzbleibtMainz, am Dienstag lädt Malu #Dreyer zum digitalen Fastnachtsempfang 🥳. Ein buntes Programm würdigt alle Närinnen & Narren, die #Fastnacht mit kreativen Formaten weiterleben lassen. 👉 Am 16.2. um 11.11 Uhr hier live! #rlp #rheinlandpfalz #helau #alaaf https://t.co/w9PyzVGnVR Landesregierung Rheinland-Pfalz, Twitter, 12.2.2021, 14:03 Uhr

Wirtschaftliche Einbußen durch abgesagte Fastnacht enorm

Mit den Veranstaltungen am Fastnachtsdienstag endet die Session 2020/21. Dass sie wegen der Corona-Pandemie größtenteils abgesagt werden musste, war nicht nur eine Enttäuschung für die Fastnachter, sondern hat auch zu großen wirtschaftlichen Einbußen geführt.

Das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln rechnete vor, dass sich der wirtschaftliche Schaden bundesweit auf rund 1,5 Milliarden Euro belaufe. Davon seien mit 660 Millionen Euro Gastronomie und Verzehr betroffen, mit 330 Millionen Euro der Einzelhandel mitsamt Kostümverkauf und mit 240 Millionen Euro der Transportsektor, da Anreisen zu Veranstaltungen wegfielen.

Die Hochschule Mainz kommt auf rund 40 Millionen Euro Verlust im Bereich Gastronomie und Verzehr alleine durch den Wegfall der Straßenfastnacht in Mainz. Den Hotels in und um Mainz entgingen der Hochschule zufolge Einnahmen von rund 10.000 Gästen, die durchschnittlich zur Fastnacht anreisen.