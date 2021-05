Im Rahmen der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Radfahrende im Blick" hat die Polizei den Fokus am Mittwoch gezielt auf den Rad-, Pedelec- und S-Pedelecverkehr im Land gelegt. Schwerpunkte waren bekannte innerörtliche Gefahrenpunkte sowie Stellen mit hohem Radverkehrsaufkommen. Landesweit wurden bei gut 2.800 Kontrollen insgesamt 831 Verkehrsverstöße festgestellt. Mit 414 Fällen waren technische Mängel der Räder am häufigsten. In 172 Fällen wurden Fußgängerzonen nicht beachtet und mit Rädern befahren. Abgelenkte Radfahrer fielen in 47 Fällen der Polizei auf. 23 Mal wurde die Vorfahrt missachtet oder bei Rot gefahren. "Die Pandemie hat die Beliebtheit von Rädern noch einmal gesteigert. Wo mehr Radfahrer unterwegs sind, steigt jedoch auch die Wahrscheinlichkeit von Unfällen", erklärte Innenminister Roger Lewentz (SPD).