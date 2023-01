Hafte ich, wenn mein Hund jemanden beißt?

per Mail teilen

Im Rhein-Pfalz-Kreis wurde am Dienstag eine 87-jährige Frau von einem Hund totgebissen. Vorher seien keine Vorfälle mit dem Hund bekannt gewesen. Hundehalter fragen sich nun, was sie zu befürchten haben, wenn ihr Hund jemanden beißt. Aber auch von der anderen Seite stellt sich die Frage, welche Rechte ich habe, wenn ich von einem Hund gebissen werde.

Wann hafte ich als Hundehalter, wenn mein Hund jemanden beißt? dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Nicolas Armer

Gesetzlich ist es so geregelt, dass der Hundehalter grundsätzlich für alle Schäden und Verletzungen haften muss, die sein Hund verursacht. Der Halter, oder eventuell die Haftpflichtversicherung des Halters, muss also Schadensersatz und Schmerzensgeld an die gebissene Person zahlen. Das ist auch der Fall, wenn den Halter kein Verschulden trifft. Er kann alles richtig gemacht haben und vielleicht hat sich sein Hund vorher noch nie auffällig verhalten, trotzdem muss er den entstandenen Schaden ersetzen.

Allerdings gibt es ein paar Ausnahmen: Bei Nutztieren, wie etwa Polizeihunden oder Blindenhunden, kann der Halter aus der Haftung herauskommen, wenn er sich fehlerfrei verhalten hat. Außerdem kommt eine geringere Haftung des Hundehalters in Frage, wenn sich der Verletzte selbst grob falsch verhalten hat. Das könnte zum Beispiel vorliegen, wenn er den Hund vorher provoziert hat.

Wenn ich gebissen wurde, kann ich vom Hundehalter, oder von der Haftpflichtversicherung des Halters, Schadensersatz verlangen. Notfalls muss dies vor Gericht durchgesetzt werden. Wenn Verletzungen entstanden sind, können etwa die Behandlungskosten verlangt werden. Wenn meine Kleidung oder andere Gegenstände durch den Biss kaputt gegangen sind, dann kann ich ebenfalls Ersatz verlangen. Weiter kommt die Zahlung von Schmerzensgeld in Betracht. Welche konkreten Entschädigungen ich nach einem Hundebiss verlangen kann, hängt immer vom Einzelfall ab.

Im Fall aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, bei dem die Gebissene sogar an dem Hundebiss verstorben ist, kann es sein, dass der Halter unter anderem für die Beerdigung der Frau aufkommen und eine Entschädigung an die nahen Angehörigen zahlen muss.

Hundebiss - was tun? Wenn jemand von einem Hund gebissen wurde, gilt es zunächst einmal, die Kontaktdaten des Halters herauszufinden. Außerdem sollte man sich die Daten möglicher Zeugen geben lassen. Wer Zettel und Stift dabeihat, kann den Ablauf des Vorfalls - wie bei einem Autounfall - in ein paar Sätzen aufschreiben und sich das vom Halter als richtig unterschreiben lassen. Die Biss-Spuren sollte man fotografieren und einen Arzt aufsuchen. Hundebisse können gefährlich sein, sie können sich entzünden durch Bakterien, die unter die Haut gebracht werden. Wenn sich ein Hundehalter nicht kooperativ zeigt, sollte man die Polizei rufen. Beißt der eigene Hund einen anderen Menschen, kann das eine Straftat sein. War der Hundehalter besonders nachlässig beim Beaufsichtigen des Hundes, kann der Biss eine fahrlässige Körperverletzung darstellen. Hat er den Hund willentlich auf jemanden gehetzt, kann das sogar eine gefährliche Körperverletzung sein. Zerreißen Hemd oder Hose beim gewollten Hundeangriff, ist das außerdem eine Sachbeschädigung. (Quelle: SWR Radioreport Recht)

Auch in dieser Konstellation gilt das am Anfang gesagte: Der Halter haftet grundsätzlich für alle Schäden, die sein Hund verursacht, auch wenn er oder sie nichts falsch gemacht hat. Es könnte zum Beispiel sein, dass der Halter die Tierarztkosten übernehmen muss, die bei der Behandlung des gebissenen Hundes entstehen. Hier ist aber noch die Besonderheit zu beachten, dass der andere Hundehalter auch für seinen Hund haften muss. Wenn der zweite Hund nicht völlig unbeteiligt war und auch vom ihm in irgendeiner Weise eine Reaktion ausgegangen ist, dann wird die Haftung zwischen den Haltern meist aufgeteilt. Die genaue Verteilung hängt dann von den Umständen, der Größe der Hunde und ihrem Verhalten ab.