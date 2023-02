Fit für den Super Bowl: Das müssen Sie über American Football wissen

Down! - Set! - Hut! Das ist ein typisches Startkommando der Offensive in einem American Football Spiel. Nie davon gehört? Kein Problem, hier gibts Antworten auf alle wichtigen Fragen rund um den 57. Superbowl.

Welche beiden Mannschaften treffen dieses Jahr aufeinander?

2023 stehen sich im Super Bowl, also im Finale der National Football League (NFL), die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles gegenüber. Im 57. Super Bowl spielen dann zum ersten Mal zwei schwarze Quarterbacks: Patrick Mahomes und Jalen Hurts. Das Spiel in Arizona beginnt am 12. Februar um 16:30 Uhr Ortszeit. In Deutschland geht es dann am 13. Februar um 0:30 Uhr los.

Wer ist in der Halbzeitshow zu sehen?

Die große Halbzeitshow dürfte mit ein Grund sein, weshalb immer mehr Menschen auch in Deutschland den Super Bowl anschauen. Laut Statista haben 2022 durchschnittlich 1,84 Millionen Menschen den Super Bowl im Fernsehen verfolgt. In diesem Jahr wird die US-Sängerin Rihanna in der Halbzeit auftreten. Vor dem Spiel werden nach Angaben der NFL Countrysänger Chris Stapleton die US-amerikanische Nationalhymne und der R&B-Sänger Babyface "America the Beautiful" singen.

Welche Regeln muss ich kennen?

Das Spielfeld ist rechteckig und 100 Yards breit, das entspricht 91,4 Metern. Ziel des Spiels ist es den Ball in der Endzone des Gegners zu platzieren. Dafür gibt es die sogenannten Downs. Bewegt sich eine Mannschaft mit vier Downs um zehn Yards nach vorne, gibt es vier neue Versuche. Klappt das nicht, wechselt der Ballbesitz zur gegnerischen Mannschaft.

Wichtig ist natürlich zu wissen, wie ein Team Punkte bekommen kann. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten: Für einen Touchdown erhält ein Team sechs Punkte. Der Ball muss dafür entweder in die Endzone getragen oder dort von einem Spieler gefangen werden. Drei Punkte kriegt man, wenn der Ball vom Spielfeld aus durch die Torstangen gekickt wird. Das ist dann ein Field Goal.

Schiedsrichter werfen im Spiel gelbe Tücher aufs Feld. Damit zeigen sie an, dass sie einen Regelverstoß gesehen haben. Das kann zum Beispiel ein Foul sein oder dass jemand im Abseits stand. Eine sogenannte Flag allein reicht aber nicht aus, dass das Spiel unterbrochen wird. Das passiert nur, wenn gleichzeitig auch gepfiffen wird. Manchmal lehnt eine Mannschaft die Ahndung des Vergehens ab und macht lieber weiter, weil der Vorteil zu diesem Zeitpunkt viel größer ist. Manchmal heben sich Regelverstöße beider Mannschaften aber auch gegenseitig auf, auch deswegen wird in vielen Fällen erst mal abgewartet.

Die wichtigsten Begriffe im American Football

Warum ist das Interesse am Super Bowl mittlerweile so groß?

Der Super Bowl ist in den USA ein immer größer werdendes Geschäft. Seit 2003 haben sich die Kosten für einen 30-sekündigen Werbespot während des Super Bowl fast verdreifacht. 2022 lagen die Kosten laut Statista im Durchschnitt bei 6,5 Millionen Dollar. Ob man in Deutschland womöglich auch wegen des potentiellen wirtschaftlichen Erfolgs immer mehr auf das Sportereignis aufmerksam wurde? Was sich mit Gewissheit sagen lässt: Die steigende Aufmerksamkeit in der Sportberichterstattung hat auch in Rheinland-Pfalz zu einem erhöhten Interesse am American Football geführt. Das bestätigen die Vorsitzenden der Vereine in Kaiserslautern und Pirmasens, Richard Folz und Mario Kapila.

SWR-Football-Experte Steffen Behrens sagte, dass Football den Aufschwung natürlich durch die größere Berichterstattung bekommen habe, der Sport an sich aber auch Selbstläufer sei. "Für American Football musst du nicht zwingend schlank und schnell sein. Da sind noch viel mehr Körperformen gefragt." Der Sport sei ein ausdrücklicher Mannschaftssport. Denn: Vergleiche man das mit Fußball, so könne man beim American Football viel weniger um einen "Superstar" drum herum bauen. Jeder müsse sich auf wirklich jeden verlassen können. "Das ist ein ganz anderes Level von Team-Building."

Dazu komme, dass die NFL besonders auf die Fairness innerhalb der Liga achte. "Jeder Verein hat einen feststehenden Etat, mit dem er arbeiten muss. Man kann sich nicht einfach die fünf besten Spieler einkaufen. Jeder hat mehr oder weniger das Gleiche zur Verfügung." Und auch mit dieser Regel will die NFL auf die Ausgewogenheit in der Liga achten: "Die Mannschaft, die die Saison auf dem letzten Platz beendet, bekommt die Möglichkeit, den besten Nachwuchsspieler aus den Colleges unter Vertrag zu nehmen." Die Liga bleibe daher, im Vergleich zur Bundesliga beispielsweise, auch auf längere Sicht spannend und weniger vorhersehbar.

Wie sieht die American Football Landschaft in RLP aus?

In Rheinland-Pfalz gibt es laut Mario Kapila, dem Präsidenten des FK 03 Pirmasens und Leiter der Football-Abteilung Pirmasens Praetorians, mittlerweile rund 20 Vereine mit einer steigenden Tendenz. Nicht nur für Football im Fernsehen gebe es ein gestiegenes Interesse, sondern auch daran, den Sport selbst auszuüben. Dass es gerade in den Jugendmannschaften immer mehr Zulauf gibt, bestätigt auch der Vorsitzende der Kaiserslautern Pikes, Richard Volz. Besonders beliebt ist dort das sogenannte Flag-Football, eine entschärfte Variante des klassichen American Football. Mario Kapila, der auch im RLP-Football-Verband tätig ist, berichtet auch vom klaren Auftrag des Verbands: Wer eine bestimmte Liga erreicht hat, soll Jugendarbeit betreiben und zum Beispiel Flag Football als AG in Schulen anbieten. Eine Übersicht der größeren Vereine in Rheinland-Pfalz finden Sie hier.

Wer wird gewinnen?

Zuerst einmal die Fakten: Kansas hat bisher zwei Mal im Finale gewonnen, Philadelphia ein Mal. Dass die Mannschaften im Finale standen, ist bei beiden nicht so wahnsinnig lange her. Die City Chiefs zuletzt 2021, die Eagles zuletzt 2018 – damals gingen sie als Sieger vom Platz.

picture alliance/dpa/dpa Grafik | dpa-infografik GmbH

In einem Punkt sind sich die drei Experten einig: Es wird ein spannendes Spiel, denn die Mannschaften sind gleichauf. Richard Volz von den Pikes sagte deswegen: "Wer den besseren Anfang macht und mehr Nerven und Ruhe beweist, der macht das Spiel." Einen Tipp wollte er deswegen nicht abgeben. Mario Kapila tippt auf die Kansas City Chiefs, auch wenn sein Herz genauso sehr für den Underdog, die Philadelphia Eagles, schlagen würde. SWR-Experte Steffen Behrens tippt auf die Eagles und schob direkt hinterher, dass er in der vergangenen Jahren immer falsch gelegen habe. Unter den City Chiefs seien aber ein paar mehr angeschlagene Spieler, weshalb er sich für Philadelphia entschieden habe.