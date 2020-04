Ab wann gilt die Maskenpflicht?

In Rheinland-Pfalz gilt die Maskenpflicht ab Montag, den 27. April. Ebenso in allen anderen Bundesländern - mit Ausnahme von Schleswig-Holstein (da gilt sie erst ab dem 29. April) und Bremen (da ist der Start noch unklar). In Sachsen gilt die Maskenpflicht bereits, in Sachsen-Anhalt gilt sie schon ab Donnerstag (23. April) und in Thüringen ab Freitag (24. April).