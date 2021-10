Halloween-Tour: Worauf sollten Kinder und Erwachsene achten

Vergangenes Jahr fiel Halloween wegen Corona quasi aus. Nur Kürbisse lagen vor den Türen. In diesem Jahr könnten wieder kostümierte Kinder klingeln. Aber sie und auch die Erwachsenen sollten einige Regeln beachten.

Für viele Kinder ist es ein alljährliches Highlight im Herbst: Verkleidet als Hexen oder Monster gehen sie an Halloween von Tür zu Tür, singen oder sagen Sprüche auf und fordern Süßigkeiten ein. Im vergangenen Jahr kam ihnen die Pandemie in die Quere. Die Tour durch die Nachbarschaft war nur schwer vereinbar mit den Corona-Regeln. Derzeit nimmt die Pandemie wieder eine bedenkliche Entwicklung. Dennoch: Ein Großteil der Bevölkerung ist geimpft und so könnte am Sonntagabend wieder häufig der Kinderruf "Süßes oder Saures" zu hören sein.

Die Gesundheitsbehörden in Rheinland-Pfalz mahnen aber zur Rücksichtnahme und zur Einhaltung der AHA-Regeln, insbesondere da es sich um überraschende, spontane Besuche handelt.

Welche Regeln sollten befolgt werden?

Die Kinder sollten nur in kleinen Gruppen zusammen losziehen.

Der Mindestabstand von 1,5 Metern sollte immer eingehalten werden, auch in Treppenhäusern

Hände regelmäßig desinfizieren

Kinder ab 6 Jahren sollten beim Sammeln einen Mund-Nasenschutz tragen.

Prinzipiell gilt: Wer sich krank fühlt, sollte zu Hause bleiben und auch nicht die Tür öffnen.

Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium appelliert, besonders an Feiertagen und bei Veranstaltungen wie Halloween-Partys, sich und andere im größtmöglichen Maß zu schützen. Das Einhalten der AHA-Regeln sei von besonderer Bedeutung, um Infektionsketten zu verhindern. Je mehr Menschen sich zudem für eine Coronaschutzimpfung entschieden, desto sicherer werde es für alle. Daher ruft das Ministerium alle Personen ab 12 Jahren dazu auf, sich nach ärztlicher Beratung gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Welche Tipps für sicheren Gruselspaß gibt es noch?

Vielleicht lässt sie sich ja der Mund-Nasenschutz in das Halloween-Kostüm originell integrieren.

Auf das Singen an den Türen besser verzichten.

Den Kindern am besten nur verpackte Süßigkeiten geben und an die Kinder einzeln verteilen.

Den Kindern am besten Behälter, etwa Stoffbeutel oder Korb, mitgeben, in die die Gaben gelegt werden können

Wer nicht öffnen möchte, kann stattdessen verpackte Süßigkeiten zum Mitnehmen vor die Haustür stellen.

Den eigenen Kindern sollte man erklären, dass sie akzeptieren müssen, wenn Türen geschlossen bleiben, und dass die Bewohner dann wahrscheinlich nur wegen Corona vorsichtig sind.

Halloween hebt nicht die Regeln - in dem Fall die Aufsichtspflicht - auf. Bei kleineren Kindern sollte zumindest ein Erwachsener bei der Süßigkeitenjagd dabei sein.

Halloween-Partys - Welche Regeln gelten?

Hierbei gilt die aktuelle, die 26. Corona-Verordnung für Rheinland-Pfalz. Seit dem 12. September bestimmen Warnstufen, wie viele Menschen sich treffen können. Bei Warnstufe 1, wie derzeit, sind Treffen im öffentlichen Raum mit höchstens 25 Personen gestattet. Bei Warnstufe 2 sind es zehn Menschen, bei Warnstufe 3 fünf Menschen. Geimpfte und Genesene werden jedoch bei allen Warnstufen nicht mitberechnet. Das heißt im Klartext: Treffen sich ausschließlich Geimpfte und Genesene, gibt es gar keine Personenobergrenze mehr. Kinder bis einschließlich elf Jahre werden bei der Personenanzahl nicht mitberücksichtigt. Bei vielen Partys im Land gilt die 2G-Regel, manchmal sind auch Getestete zugelassen.

In Kaiserslautern verwandelt sich am Samstag die gesamte Innenstadt zu "Halloween in der City". Wie die Stadtverwaltung mitteilt, würden die "Breunigweiler Hexen" und andere Schauergestalten den ganzen Tag über in der Fußgängerzone ihr Unwesen treiben.

Was ist an Halloween oft ein Problem?

Für die Polizei ist es ein Tag mit erhöhter Alarmbereitschaft. Rund um Halloween kam es immer wieder zu Zwischenfällen, bei denen aus Schabernack Sachbeschädigungen, Gewalttaten oder Nötigungen wurden. Umgeworfene Mülltonnen, das Werfen von Böllern gegen Häuser oder herausgehobene Gullydeckel seien strafbar, so die Polizei. Das zwischenzeitlich aufgetretene Phänomen der für Angst und Schrecken sorgenden Horrorclowns ist inzwischen abgeflaut. Wenn jemand andere in Angst versetzt, kann dies ein Fall für die Polizei werden.

Kult oder Kommerz? Noch ein paar Fakten zu Halloween

Was bedeutet der Name? Halloween kommt von "All Hallows eve" oder "All Hallows evening", was auf den Abend vor dem Allerheiligenfest zurückgeht. Dieses feiert die katholische Kirche seit dem Jahr 835 am 1. November.

Woher kommt das Fest? Erste Belege für das Brauchtum finden sich im späten Mittelalter, vor allem in Irland, zum Teil auch in Schottland. Damals luden die Menschen am Vorabend von Allerheiligen zu Festessen ein. Zugleich zogen Kinder von Haus zu Haus, um Spenden zu erbitten. Solche "Heischegänge" am 31. Oktober waren zum Teil mit Almosen für die Armen verbunden. Nach aktueller Forschung kam der Brauch dann mit der irischen Auswanderungswelle im 19. Jahrhundert in die USA. Zurück nach Europa gelangte das bunte Treiben seit Ende der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts, nach der populären Gruselfilmserie "Halloween" und dann verstärkt ab den 1990er Jahren, als die Kommerzialisierung des Festes zunahm.

Was gehört unbedingt zu Halloween? In den USA ziehen die Kinder verkleidet von Haus zu Haus und drohen mit dem Spruch "trick or treat" einen Streich an, falls sie keine Süßigkeiten bekommen. In Deutschland lautet die Parole "Süßes oder Saures". Auf Halloween-Partys verkleiden sich auch die Erwachsenen möglichst gruselig. Ein weiteres Ritual: Kürbisse aushöhlen, ein Gesicht in die Schale schneiden und den Kürbis wie eine Laterne beleuchten.

Selbst geschnitzte Halloween-Kürbisse leuchten in einem Garten. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleul

Wie viel Geschäft steckt hinter Halloween? Die deutsche Süßwarenindustrie setzt mit Vampiren, Kürbissen und Gespenstern aus Fruchtgummi oder Schokolade mehr als zwölf Millionen Euro im Jahr um. Hinzu kommen nach Schätzungen weitere rund 20 Millionen Euro pro Jahr für Kostüme, Dekoration und andere Produkte rund um Halloween. In den USA werden in diesem Jahr umgerechnet wohl 8,5 Milliarden Euro für Halloween ausgegeben, wie der der dortige Einzelhandelsverband schätzt.

Wie steht die Kirche zu Halloween? Lange Zeit kritisierten Kirchenvertreter die Teufels- und Vampirkostüme am Vorabend von Allerheiligen als unangemessen. Das Gedenken an die Toten werde damit beeinträchtigt. In der evangelischen Kirche war vielen ein Dorn im Auge, dass Halloween dem Reformationstag am selben Tag Konkurrenz macht. Inzwischen sehen die Kirchen den Brauch in der Regel gelassener. In vielen Pfarreien gab es in den letzten Jahren sogar Alternativ-Angebote, die manchmal augenzwinkernd dem Kürbisfest etwas entgegensetzten.