Für die Überwachung der Maßnahmen sind die jeweiligen Ordnungsbehörden in den Kreisen und Städten zuständig. Diese werden stichprobenartig prüfen, ob beispielsweise Kneipen wirklich geschlossen sind. Wer gegen die Regeln verstößt, wird aufgefordert, sich an den Erlass zu halten. Falls sich Kneipen oder Geschäfte widersetzen, droht ein Ordnungswidrigkeitsverfahren - also am Ende ein Bußgeld. Bei größeren Problemen mit uneinsichtigen Geschäftsleuten könnten die Ordnungskräfte auch die Polizei zur Unterstützung hinzuziehen.

In Mainz kontrollieren einem Stadtsprecher zufolge Mitarbeiter des Ordnungsamts, ob die Regelung eingehalten wird. Unterstützung komme von der Polizei. Auch in Ludwigshafen muss der Stadtverwaltung zufolge mit verstärkten Kontrollen gerechnet werden. Details über Einsatzkonzepte seien jedoch intern. In Koblenz soll ein 24-Stunden-Dienst des Ordnungsamtes die Regeln kontrollieren.