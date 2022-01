Corona-Proteste in RLP: Was ist erlaubt, was nicht?

per Mail teilen

Auch in den vergangenen Tagen gab es in Rheinland-Pfalz Proteste gegen die Corona-Maßnahmen. Oft sind sie unangemeldet - trotz kommunaler Verbote. Wir klären die wichtigen Fragen.

Warum sind die Proteste umstritten?

Bei vielen der Proteste handelt es sich um unangemeldete Versammlungen. Die Veranstalter nennen die Proteste auch "Spaziergänge". Das erweckt den Eindruck, eine Versammlung sei spontan. Ein Polizist der Polizei Münster sagte während eines Einsatzes zu Demonstrierenden: "Sie wollen nicht spazieren gehen. Sie wollen uns verarschen. Sie wollen uns hier eindeutig an der Nase herumführen."

Fabian Töpel aus der SWR-Rechtsredaktion erklärt, dass spazieren gehen etwas anderes ist als demonstrieren oder sich zu versammeln. Ein Spaziergang dient der Erholung an der frischen Luft. Sich versammeln oder demonstrieren diene dazu, eine Meinung in der Öffentlichkeit kund zu tun. Wenn dies geschieht, gelte auch das Versammlungsrecht.

"Bei diesen sogenannten 'Spaziergängen' spricht viel dafür, die Anwendung des Versammlungsrechts auch anzunehmen", sagt Töpel. "Weil die Teilnehmenden sich vorher im Internet, zum Beispiel auf Telegram oder Facebook verabreden und mit Plakaten und Rufen öffentlich ihre Meinung äußern zu den Corona Maßnahmen."

Politisch gesehen sind die Corona-Proteste ebenfalls umstritten. Die Politikwissenschaftlerin Katharina Nocun sagte dazu zu SWR Aktuell: "Fakt ist, dass verschwörungsideologische und rechtsextreme Gruppierungen bundesweit bei diesen Demos eine Rolle spielen." Diesem Teil der Proteste gehe es nicht mehr um Corona-Maßnahmen. "Diese Menschen sind so weit, dass sie offen Bürgerkriegsfantasien, Umsturzfantasien verbreiten", so Nocun.

Wann, wie und wieso müssen Versammlungen angemeldet werden?

In Rheinland-Pfalz müssen öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel oder Aufzüge laut Versammlungsgesetz grundsätzlich 48 Stunden vor der Bekanntgabe angemeldet werden. Als Bekanntgabe gilt die Einladung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern oder ein Aufruf über Medien, z.B. über Facebook, Telegram oder Whatsapp. Die Anmeldung erfolgt beim zuständigen Kreis. Die Anmeldung ist zum Beispiel wichtig, damit Behörden den Verkehr umleiten, einen Ansprechpartner der Versammlung haben oder die Rechte Dritter durch die Versammlung nicht beeinträchtigt werden.

Ausnahmen gibt es für Spontanversammlungen, die nicht angemeldet werden müssen. Sie passieren ohne Veranstalter oder Veranstalterin und aus einem spontanen Anlass ohne Planung. "Bei den Anti-Corona-Protesten gibt es aber eine Planung und sie sind nicht spontan. Deshalb müssen sie angemeldet werden", erläutert SWR-Rechtsexperte Fabian Töpel.

Wieso kann das Versammlungsrecht eingeschränkt werden?

Die Versammlungsfreiheit ist in Artikel 8 des Grundgesetzes geschützt. Als Grundrecht hat es einen besonderes Schutz. Aber es unterliegt auch verschiedenen Bedingungen: Die Versammlung muss friedlich und ohne Waffen sein. Ein Versammlungsleiter muss bekannt sein. Und: Versammlungen unter freiem Himmel müssen angemeldet sein, mindestens 48 Stunden vor Bekanntgabe.

Fabian Töpel aus der SWR-Rechtsredaktion schätzt die Lage so ein, dass es wohl verfassungswidrig ist, spontane Versammlungen vorab zu verbieten. Das habe das Verwaltungsgericht in Stuttgart erst vor Kurzem im Eilverfahren entschieden. "Denn eine Versammlung kann nur dann verboten werden, wenn eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vorliegt."

Das Gericht sei der Meinung gewesen, dass eine fehlende Anmeldung allein die Sicherheit und Ordnung noch nicht gefährde. Fabian Töpel erklärt: "Wenn, dann könnte eine Gefährdung darin liegen, dass Teilnehmende die Corona-Maßnahmen nicht einhalten. Also zum Beispiel keine Masken tragen oder keinen Abstand halten. Das hängt dann aber vom jeweiligen Einzelfall ab. Aber ein pauschales Verbot von diesen Versammlungen ist wohl schwierig."

Welche Strafen drohen, wenn man dennoch an den Protesten teilnimmt?

Wer an einer unangemeldeten Versammlung teilnimmt, begeht laut Versammlungsgesetz eine Ordnungswidrigkeit. "Es drohen dann, zum Beispiel, Bußgelder", erklärt Rechtsexperte Fabian Töpel.

Die Polizei kann unangemeldete Versammlungen auch auflösen. "Dabei muss sie jedoch mit Augenmaß agieren und den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beachten." Die Auflösung dürfe nur das letzte Mittel sein - wenn keine milderen Maßnahmen mehr möglich seien.

Fabian Töpel erklärt: " Nur, weil eine Versammlung nicht angemeldet ist, bedeutet das also nicht zwangsweise ihre Auflösung. Doch so oder so kann es für den Versammlungsleiter auch teuer werden. Dieser kann nämlich mit einer Geldstrafe oder mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr bestraft werden."

In Kaiserslautern läuft es zum Beispiel so ab: "Bei denen, bei denen die Personalien festgestellt werden können – das wird weitergeleitet an die Stadt Kaiserslautern, weil das die Versammlungsbehörde ist. Die Stadt entscheidet dann, ob Bußgelder verhängt werden, ob das verfolgt wird und wie hoch die sind", erläutert Michael Hummel, Sprecher der Polizei Kaiserslautern.