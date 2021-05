Seit die Erleichterungen für Geimpfte und Genesene in Kraft sind, ist die Nachfrage nach Bescheinigungen für Genesene groß. Wir fassen zusammen, wie der Stand der Dinge ist.

Geimpfte haben ihren Impfausweis, doch was ist mit den vom Coronavirus Genesenen? Die rheinland-pfälzische Landesregierung hatte den Bund aufgefordert, die nötigen Voraussetzungen für Bescheinigungen zu schaffen. In der jüngsten Bundesverordnung sei als Nachweis ein positiver PCR-Test vorgesehen. Dies könne zu erheblicher Unsicherheit führen, weil auf dem Test nicht vermerkt sei, wie lange die Erleichterungen gelten - nämlich nur, wenn die Corona-Infektion maximal sechs Monate zurückliegt.

Erhalten Genesene bald ihren Nachweis vom Land?

Eine automatische Zusendung seitens des Landes ist derzeit nach Angaben des Gesundheitsministeriums nicht geplant. Die bundesweite Regelung der Covid-19-Schutzmaßnahmen sehe gegenwärtig keine standardisierte Bescheinigung vor. Ein schriftlicher Laborbefund nach PCR-Test reiche als Nachweis aus. Gemeldet sind die entsprechenden Fälle bei den kommunalen Gesundheitsämtern; Nachfragen zu benötigten Bescheinigungen sind daher an die jeweilige Kommune zu richten.

Stellen Kommunen bereits Nachweise für Genesene aus?

Ja. Das geschieht bereits in einer ganzen Reihe von Kommunen. So verschickt etwa der Westerwaldkreis seit 10. Mai unaufgefordert Bescheinigungen an Genesene. Auch der Kreis Mayen-Koblenz und die Stadt Koblenz haben damit begonnen. Jeder, der innerhalb der letzten sechs Monate an Covid-19 erkrankt und nun wieder gesund sei, werde einen solchen Brief bekommen. Auch die Gesundheitsämter in der Westpfalz haben in diesen Tagen begonnen, Bescheinigungen zu versenden. Nach Angaben des Landkreises Germersheim hat das Land den Kreisen und Städten eine Vorlage zugesandt, wie ein solcher Nachweis aussehen könnte.

Gilt als Anfangsdatum der 6 Monate der positive PCR-Test oder muss auch ein negativer PCR-Test vorliegen?

Es reicht laut Gesundheitsministerium der positive PCR-Test. Als genesen gilt, wessen Infektion mindestens 28 Tage bis maximal 6 Monate zurückliegt.

Wenn es kein PCR-Testergebnis gibt - kann auch ein Antikörpertest gemacht werden?

Nicht jeder, der Corona hatte, hat es bemerkt. Denn manche Betroffene hatten keine Symptome.

Doch die Durchführung eines Antikörpertests reicht dem Wortlaut der Bundes-Regelung in § 2 Nr. 5 der Covid-19-Verordnung zufolge nicht aus, um als genesene Person zu gelten.

Wie ist die Impf-Empfehlung für Genesene?

Im Fall einer Impfung von Genesenen wird von der Ständigen Impfkommission (STIKO) eine Impfstoffdosis als ausreichend angesehen.

Und müssen die Genesenen dann ebenfalls 14 Tage warten, bis sie mit negativ Getesteten gleichgestellt werden?

Eine 14-Tage-Frist ist dabei nicht einzuhalten, um als vollständig geimpft zu gelten.