Antworten auf offene Fragen rund um die Corona-Impfung

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen erreicht täglich Rekordwerte, überall wird von Booster-Impfungen gesprochen. Viele Menschen sind deswegen verunsichert: Reicht mein Impfschutz noch aus? Antworten auf offene Fragen.

Der Corona-Impfschutz lässt mit der Zeit nach. Wie lange er anhält, hängt von vielen Dingen ab: Welcher Impfstoff verwendet wurde, wie die Immunreaktion ausfällt und wie alt die geimpfte Person ist. Daten aus Großbritannien und Israel zeigen, dass der Impfschutz bei älteren Menschen stärker nachlässt. Eine britische Studie hat außerdem ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit, trotz Impfung zu erkranken, größer wird, je länger die Immunisierung zurückliegt.

In Israel haben Forschende eine Studie vorgelegt, aus der hervorgeht, dass eine Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 älteren Menschen einen deutlich höheren Schutz vor einer Ansteckung und einem schweren Verlauf bietet. Gerade für Ältere sowie für Menschen aus anderen Risikogruppen sei eine Dritt-Impfung daher medizinisch sinnvoll, betont der Berliner Infektiologe Leif Erik Sander.

"Man muss nicht zwingend am ersten Tag nach Ablauf der sechs Monate geimpft werden", erklärt Dr. Bernhard Lenhard, Hausarzt aus Saulheim. "Das geht auch ein bis zwei Wochen später." Er empfiehlt, frühestens nach fünf bis fünfeinhalb Monaten zur Booster-Impfung zu gehen. "Wenn man das zu sehr nach vorne zieht, kann die Nebenwirkungsrate höher sein".

Nach einer Impfung baue jeder Mensch eine andere Immunantwort auf, so Lenhard. Heißt: Einige entwickeln mehr Antikörper, andere weniger. "Sechs Monate Abstand zur Grundimmunisierung, das ist ein Wert, den man mittlerweile aufgrund von Erfahrungen und Studien hat. Das heißt natürlich aber nicht, dass am letzten Tag des sechsten Monats noch die volle Impfwirkung da ist und einen Tag später eben nicht mehr."

Nur bei Menschen, die ihre Grundimmunisierung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten haben, wird ein Booster bereits nach vier Wochen empfohlen.

"Bedenken sind aus meiner Sicht nicht berechtigt", sagt Lenhard. Moderna sei ein mRNA-Wirkstoff, der genauso aufgebaut sei wie BioNTech. Es habe ursprünglich die Stiko-Empfehlung gegeben, dass möglichst mit dem gleichen Impfstoff geimpft werden soll - damit habe man jedoch längst aufgehört - schon als diejenigen, die mit AstraZeneca erstgeimpft wurden, die zweite Spritze von BioNTech bekommen haben. "Es scheint sich sogar herauszustellen, dass eine Kreuzimpfung einen noch etwas besseren Impfschutz liefert."

Das Nebenwirkungsprofil von Moderna und BioNTech sei nicht hundertprozentig identisch, so Lenhard. Es könne also sein, dass wenn man den BioNTech-Impfstoff gut vertragen habe, der Moderna Impfstoff trotzdem beispielsweise leichte Kopfschmerzen oder ähnliches verursache - oder umgekehrt. "Aber man braucht wirklich keine Bedenken zu haben."

Bei Patienten mit speziellen Vorerkrankungen wie beispielsweise Multiple Sklerose empfiehlt der Hausarzt jedoch denselben Impfstoff zum Auffrischen zu nehmen, sollte er auch beim ersten Mal gut vertragen worden sein.

Laut Virologe Dr. Martin Stürmer bisher nicht. "Ich gehe davon aus, dass die Labore an der Anpassung arbeiten. Der jetzt verwendete Impfstoff ist aber der schon bekannte."

"Wir können uns entspannt zurücklehnen, weil wir wissen, was nach dem Boostern auf uns zukommt", sagt Dr. Stürmer. Die Nebenwirkungen seien in etwa die gleichen wie bei der zweiten Impfung. Es gibt keine Hinweise darauf, dass darüber hinaus unerwünschte Nebenwirkungen vermehrt auftreten können.

Wenn man bei der Booster-Impfung aber mit einem anderen Impfstoff als bei der Grund-Immunisierung geimpft wird, kann es sein, dass auch andere Nebenwirkungen auftreten, da sich die Nebenwirkungsprofile unterscheiden, beispielsweise von BioNTech und Moderna.

Auch, wenn Laboruntersuchungen zu Antikörperspiegeln möglich sind: Sie erlauben keine direkte Schlussfolgerung auf die Schutzwirkung beim Menschen. Es gibt bisher keinen definierten Schwellenwert, der aussagen könnte, ob jemand immun oder vor einem schweren Verlauf geschützt ist.

"Es bilden auch nicht alle Geimpften messbare Level an Antikörpern - was aber nicht bedeutet, dass man nicht geschützt ist", sagt Christine Dahlke von der Abteilung Klinische Infektionsimmunologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Das liege an den Gedächtniszellen, die in kürzester Zeit nach einer Infektion die Antikörper wieder auf ein ausreichendes Niveau heben würden.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Wie bereits in der vorherigen Frage erklärt, gibt es bisher keinen definierten Schwellenwert, der aussagen könnte, ob jemand immun oder vor einem schweren Verlauf ist. "Es gibt Werte, die sich sicherlich eher als gut zu bewerten sind", erklärt Dr. Bernhard Lenhard. Das Problem sei, dass man nicht wissen, wie schneller der Wert zurückgeht. "Wir wissen nicht: Bleibt der Wert lange hoch? Oder sinkt er schnell wieder?" Er rate daher definitiv zur Auffrischungsimpfung, auch wenn das Labor einen hohen Antikörperwert bescheinigt.

Unbedingt, sagt Dr. Lenhard. Bluthochdruck sei eine chronische Grunderkrankung. Heißt: Wer Bluthochdruck hat, ist Risikopatient für einen schweren Corona-Verlauf. Daher sollte man sich auf jeden Fall impfen und auch boostern lassen, so Lenhard.

Grundsätzlich sollte im Fall von Vorerkrankungen, aber auch im Fall von akuten Erkrankungen, wie beispielsweise Gürtelrose, individuell mit dem Hausarzt gesprochen werden.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat dazu keine Empfehlung abgegeben. Daher ist es schwierig eine allgemein Antwort zu geben. Virologe Dr. Martin Stürmer sagt, er würde - wenn möglich - ein paar Tage Abstand dazwischen lassen. Theoretisch kann man aber beide Impfungen am gleichen Tag bekommen. Man sollte nur nicht in den gleichen Arm spritzen, wenn man simultan impft. Wenn es Bedenken gäbe, die Booster-Impfung und die Grippe-Impfung zeitnah zu machen, hätte die Stiko das in ihre Empfehlung geschrieben, so Stürmer.

"Ich halte das für sehr gefährlich, das muss ich ganz klar sagen", so Lenhard. "Ich halte das für unverantwortlich." Würde der Pflegedienst garantieren, dass sich die Beschäftigten täglich testen ließen, wäre zumindest eine gewisse Sicherheit da, sagt er. "Mein grundsätzlicher Apell an Pflegedienste lautet jedoch: Lassen Sie sich impfen, dass sind Sie Ihren Patienten schuldig."

In Sachen Sport beispielsweise heißt es vom Robert Koch-Institut, sportliche Aktivitäten nach Impfungen stellten generell kein Problem dar. Aber besondere Belastungen unmittelbar nach der Impfung seien nicht unbedingt zu empfehlen. Heißt übersetzt: Ein Marathon ist sicher keine so gute Idee, ein bisschen Fahrradfahren aber eher kein Problem.

Emanuel Goldman, Professor für Mikrobiologie an der Rutgers University in New Jersey, geht nicht davon aus, dass Oberflächen einen wesentlichen Beitrag zum Infektionsgeschehen leisten. In einem Kommentar in der Fachzeitschrift „The Lancet“ vom 30. Juli beschreibt er Bedingungen, unter denen eine Ansteckung über eine Oberfläche möglich sein könnte:

Eine infizierte Person niest auf eine Oberfläche, jemand berührt innerhalb von zwei Stunden diese Oberfläche - länger würden Viren laut Goldman unter Realbedingungen nicht überleben - und fasst sich danach ins Gesicht ohne sich davor die Hände zu waschen. Allerdings müsste dann auch noch die Menge der Viren ausreichend sein, um eine Infektion auslösen zu können. Ob das unter Realbedingungen der Fall sein kann wurde in der australischen Studie ebenfalls nicht untersucht.

Muss die Impfung auch zukünftig alle sechs Monate aufgefrischt werden?

"Eine sichere Antwort auf diese Frage kann ich nicht geben", sagt SWR-Wissenschaftsredakteurin Veronika Simon. "Insgesamt gelten Corona-Viren als genetisch stabiler als zum Beispiel Grippe-Viren. Wahrscheinlich muss man also nicht jedes Jahr einen neuen Corona-Impfstoff entwickeln und verimpfen, wie man es bei der Grippe macht."

Die Erfahrungen, die man mit anderen Impfstoffen gesammelt hat, würden zeigen: Häufig braucht man bei Erregern, die sich nicht allzu stark verändern, nach einer ersten Booster-Impfung keine Auffrischungen im selben, schnellen Rhythmus. Nach der dritten FSME-Impfung (Frühsommer-Meningoenzephalitis, die überwiegend durch Zecken übertragen wird) zum Beispiel wird die nächste Auffrischung erst nach einigen Jahren notwendig. Ob das beim Corona-Impfstoff auch der Fall sein wird, könne man noch nicht sicher sagen.