Der Joint wird legal - so könnte man salopp den Berliner Kabinettsbeschluss zur Cannabis-Legalisierung übersetzen. Aber ganz so einfach ist es nicht. Was darf man, was nicht und was bewegt sich in RLP:

Sendung am Mi. , 16.8.2023 12:00 Uhr, Aktuell um 12, SWR1 Rheinland-Pfalz