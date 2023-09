Nach dem sensationellen Gewinn der Basketball-Weltmeisterschaft in Japan und den Philippinen sind die deutschen Basketballer am Dienstag wieder in Deutschland gelandet. Die Mannschaft mit dem Rheinland-Pfälzer Isaac Bonga wurde von mehr als 1.000 begeisterten Fans in Frankfurt empfangen. "Mein Herz öffnet sich einfach", freute sich Bonga. "Das ist eine Sache, die ich niemals vergessen werde."