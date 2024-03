Der Hund, der 12 Tage lang vermisst war und gestern von der Feuerwehr in Zell von einer Insel in der Mosel gerettet wurde, ist wieder bei seiner Besitzern.

Die Frau ist als Binnenschifferin auf der Mosel unterwegs. Auch an diesem 15. März – als Famke – so heißt die Hündin – verschwand. Alle ihre Hunde – sechs sind es – seien bei wunderbarem Wetter draußen auf dem Schiff unterwegs gewesen. Und einer der großen Hunde – so vermutet sie – habe ihr wohl einen Schups gegeben, dass sie in die Mosel fiel. Sie selbst bemerkte das erst später – bei der Schleuse und hat dann ihr Schiff festgemacht und vier Tage lang mit vielen Helfern nach ihrem Hund gesucht – auch die ehrenamtlichen Tiersucher aus der Eifel haben mitgeholfen – auf dem Land – auf der Mosel - überall – aber vergebens. Aber dann – nach zwölf Tagen – gestern – kam ja das Happy End . Und die leicht erschöpfte Hündin ist seit gestern Abend schon wieder in ihrem gewohnten Zuhause bei ihrer überglücklichen Besitzerin.