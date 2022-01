Vergünstigungen für Familien in weiteren Landesteilen

per Mail teilen

Ein Jahr nach dem Start in Ludwigshafen und dem Kreis Kaiserslautern hat Rheinland-Pfalz das Projekt der Familienkarte auf Koblenz und den Kreis Mayen-Koblenz ausgeweitet. Ab sofort können Familien dort das Angebot der Familienkarte nutzen - etwa Vergünstigungen in Geschäften und bei Online-Angeboten sowie Programme von Vereinen, Kultur- und Bildungseinrichtungen. Zum Start beteiligen sich in den beiden neu hinzugekommenen Kommunen 76 Partner. "Mit der Familienkarte wollen wir Familien unterstützen, entlasten und informieren", sagte Familienministerin Katharina Binz (Grüne). Ab Sommer soll die Familienkarte schrittweise landesweit eingeführt werden.