Mit einer Sonderaktion will das Land Schwung in die Impfkampagne bringen. An diesem Samstag sind besonders Familien aufgerufen, sich impfen zu lassen.

Heute, am letzten Samstag vor Ende der Sommerferien will das Land verstärkt Kinder ab zwölf Jahren, Jugendliche, ihre Eltern und Verwandten mobilisieren, sich impfen zu lassen.

Am sogenannten Familienimpftag stehen nicht nur die 31 Impfzentren in Rheinland-Pfalz bereit, sondern auch die sechs Impfbusse im Land. Unkompliziert und ohne lange Warteschlangen sollen die Impfungen vonstatten gehen - und auch wenn Familien besonders eingeladen sind, sollen alle anderen Impfwilligen ebenso an die Reihe kommen. Mitzubringen ist der Personalausweis und nach Möglichkeit der Impfpass.

Impfbusse sollen das Impfen unkompliziert machen Die Impfbusse, die seit Anfang August durchs Land fahren, machen unter der Woche auf verschiedenen Supermarkt-Parkplätzen Station. Wer seinen Personalausweis dabei hat, kann sich hier spontan impfen lassen. "Wir wollen den nun ausreichend vorhandenen Impfstoff nutzen, um noch flexibler und unbürokratischer zu werden und Menschen zu erreichen, die aufgrund ihrer Lebenslage nur schwer die Impfung in einem Impfzentrum oder bei einem niedergelassenen Arzt wahrnehmen können", erklärt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Die Tourdaten der Impfbusse können vorab online eingesehen werden. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums sind bis Donnerstag, den 26.8. knapp 18.000 Menschen in einem Impfbus geimpft worden. Die Busse sollen noch bis Ende September im Einsatz sein.



Die Impfbusse suchen heute Orte auf, die für Familien besonders attraktiv sind. Es handelt sich um folgende Stationen:

Kornmarkt Trier

Zoo Neuwied

Schillerplatz Mainz

Zoo Kaiserslautern

Holiday Park Haßloch

Technikmuseum Speyer

Am Technikmuseum Speyer gibt es als zusätzlichen Anreiz für alle Impflinge einen vergünstigten Eintritt.

Landesimpfkoordinator Daniel Stich (SPD) sagte dem SWR, man wolle die Zeit nutzen, um vor Schulbeginn möglichst viele Kinder impfen zu lassen und so möglichst gut auf den Schulstart vorbereitet zu sein.

Stich: Studien beweisen gute Impf-Verträglichkeit

Mitte August hat die Ständige Impfkommission (Stiko) die Corona-Impfung auch für die Altersgruppe zwischen 12 und 17 Jahren empfohlen.

Stich sagte, die Stiko habe sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht. "Neueste Studien aus den USA haben Gewissheit gebracht, dass die Impfungen auch von 12- bis 17-Jährigen gut vertragen werden. Mit unserem Familienimpftag kurz vor dem Schulstart möchten wir daher nochmals besonders dafür werben, von dem Impfangebot Gebrauch zu machen", so der Landesimpfkoordinator.

17 Prozent der Minderjährigen mit vollem Impfschutz

Nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts vom Freitag sind aktuell 17,0 Prozent der Minderjährigen zwischen 12 und 17 Jahren in Rheinland-Pfalz zweimal geimpft. Mindestens eine Impfung haben 29,7 Prozent erhalten. Insgesamt haben in Rheinland-Pfalz derzeit 60,0 Prozent der Menschen einen vollständigen Impfschutz.

"Impfen ist der beste Schutz in der Corona-Pandemie", sagt Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD). Ziel der Sonderaktion am Samstag sei es, "den Familien, die gerne eine Impfung erhalten möchten, gemeinsam am Wochenende ein attraktives und unkompliziertes Impfangebot machen zu können." Hoch appellierte jedoch vor allem an die Erwachsenen, sich impfen zu lassen. Das, so Hoch, sei der beste Schutz für alle Kinder.