Falschparker - tausende Privatleute in RLP erstatten Anzeige

In Trier wurden 2021 bei insgesamt 615 Privatanzeigen 541 geahndet. In den übrigen Fällen habe es meist "unzureichende Beweismittel" gegeben, so sei beispielsweise beim Foto etwas schief gegangen, teilt Stadtsprecher Michael Schmitz mit. 2019 habe es insgesamt 445, im Jahr 2020 dann 833 Privatanzeigen wegen Falschparkern gegeben. Das Online-Formular für die Meldungen sei in Trier seit 2018 verfügbar. Damit sei der Vorgang "relativ simpel" möglich, sagt Schmitz.