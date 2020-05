Nach gut zwei Monaten können ab Mittwoch die Fahrschulen in Rheinland-Pfalz wieder öffnen. Dabei gelten strenge Vorgaben - zum Beispiel ein Mundschutz beim Autofahren.

Als Mitte März ihre Fahrschule coronabedingt schließen musste, stand Fahrschülerin Malina Müller aus Mainz kurz vor der Prüfung. Dann musste sie wie alle Fahrschüler rund acht Wochen Pause einlegen.

"Zwei Monate mitten im Lernprozess, das ist schon viel. Jetzt brauche ich mehr Stunden", vermutet sie. Damit werde der Führerschein für sie auch teurer: "Ich weiß nicht, wie schnell ich wieder reinkomme. Erst mal schauen, wie es läuft", sagt Müller. Im Moment rechnet sie mit zwei bis drei zusätzlichen Doppelstunden.

Ab Mittwoch ist Fahrunterricht wieder für alle Fahrzeugklassen möglich - mit Mundschutz dpa Bildfunk picture alliance / Armin Weigel/dpa

Sie ist nun vor allem dankbar, dass ihre Fahrschule direkt ab Mittwoch wieder Stunden anbietet. Üblicherweise holen sich Schüler gegenseitig während der Fahrstunden an Treffpunkten ab oder bringen sich nach Hause. Wegen der Corona-Maßnahmen (siehe Infokasten) beginnen und enden nun alle Stunden an der Fahrschule. "Das wird viel zeitaufwendiger. Da ist für mich dann ein kompletter Vormittag weg", vermutet Müller. Außerdem werde die Maskenpflicht im Auto beschwerlich. "Aber so ist es jetzt. Man will auch seinen Fahrlehrer nicht gefährden. Ich finde es toll, dass sie überhaupt weitermachen."

Vorgaben für die Fahrschulen Ab Mittwoch, den 13. Mai, dürfen Fahrschulen in Rheinland-Pfalz für alle Führerscheinklassen wieder öffnen, wenn sie entsprechende Hygiene- und Abstandsregeln einhalten. Die Maßnahmen orientieren sich am Hygieneplan für Schulen in Rheinland-Pfalz. So muss zum Beispiel beim Theorieunterricht ein Abstand von 1,50 Metern zwischen den einzelnen Schülern gegeben sein, maximal dürfen 15 Schüler gleichzeitig unterrichtet werden. Die Gruppen müssen jedoch entsprechend der Raumgröße angepasst werden. Beim praktischen Fahrunterricht gilt der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht. Außer dem Fahrlehrer darf jedoch nur der Fahrschüler im Auto sitzen, bei Prüfungsfahrten außerdem der Prüfer. Alle Insassen müssen während der Fahrt Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Quelle: Sechste Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz

Als die Wiedereröffnung feststand, hatte sie sofort angerufen und einen Termin vereinbart. Jetzt gehört sie am Mittwoch zu denjenigen, die als erste Fahrstunden nach der Pause nehmen können. Der Ansturm auf die Termine war groß, erzählen ihre Fahrlehrer, Claudia und Torsten Baroli. Sie führen drei Fahrschulen in und bei Mainz. "Nach der Ankündigung war direkt am Morgen die Hölle los am Telefon", sagt Torsten Baroli. Bei allen neun Fahrlehrern im Unternehmen seien die praktischen Fahrstunden für mehr als eine Woche ausgebucht.

Herausforderung Theorieunterricht

Eine größere Herausforderung als die praktischen Fahrstunden werde der Theorieunterricht: Statt der gewohnten 38 Plätze können sie im Moment nur neun Stühle anbieten. Anmeldung sei nun Pflicht und die Nachfrage groß. Damit es möglichst keine zeitliche Verzögerung für die Schüler gebe, versuche man nun Kapazitäten zu erhöhen: "Jeder Kurs wird nun zwei Mal direkt hintereinander angeboten und es wird mehr Ferienkurse geben", sagt Torsten Baroli. Jedoch müssen Schüler auch bei den Prüfungen mit Verzögerungen rechnen (siehe Kasten).

Führerscheinprüfungen in Rheinland-Pfalz In Rheinland-Pfalz ist der TÜV Rheinland landesweit für Führerscheinprüfungen zuständig. Ab kommendem Montag, 18. Mai, sollen die Prüfungen (Theorie und Praxis) schrittweise wieder aufgenommen werden. Fahrschüler sollten aber mit Verzögerungen bei den Terminen rechnen: Aus anderen Bundesländern wisse man, dass es anfangs zu Engpässen und Wartezeiten kommen werde, so ein TÜV-Sprecher. Grund seien die geringeren Kapazitäten wegen der Abstandsregelungen und die hohe Nachfrage nach der rund achtwöchigen Pause.

Als Claudia Baroli von der Schließung der Fahrschulen Mitte März erfuhr, war sie gerade mitten in einer praktischen Fahrprüfung. "Diese Prüfung durfte noch zu Ende gefahren werden. Die weiteren an diesem Tag fanden nicht mehr statt", sagt sie. Der nächste Prüfling sei sehr geknickt gewesen. 20 bis 25 Prüfungen musste sie insgesamt absagen. Die Betroffenen werden nun unter den ersten sein, die wieder fahren. Große Sorgen oder Ängste stelle sie bei ihren Schülern jedoch nicht fest. Vieles habe sich zum Beispiel aus der Schule bereits eingebürgert. Wichtig sei es den Schülern vor allem, dass es nun wieder losgehe.

Ab dem 18. Mai sollen in Rheinland-Pfalz auch wieder Fahrprüfungen möglich sein dpa Bildfunk picture alliance/Marcus Führer/dpa

Führerschein zum Ausbildungsbeginn

Auch den Fahrlehrerverband Rheinland haben die Fragen von Fahrschülern und Eltern erreicht. "Am 1. August fangen Ausbildungen an. Nicht alle Ausbildungsplätze sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Da kam die Frage: 'Hat mein Kind da den Führerschein?'", sagte Vorsitzender Joachim Einig dem SWR.

"Hundertausend Steine" seien ihm vom Herzen gefallen, als der Termin für die Wiedereröffnung bekannt wurde. Die laufenden Kosten für Fahrzeuge und Versicherungen seien für die Fahrschulen schließlich gleich geblieben. 600 Fahrlehrer sind im Verband organisiert. Alle wollen ab Mittwoch wieder starten, sagt Einig. "Wir sind gewappnet", so der Vorsitzende, der auch selbst als Fahrlehrer arbeitet.

Schüler müssen kooperieren

Trotzdem sei er bei den Corona-Lockerungen hin- und hergerissen, da ihm auch selbst Krankheitsfälle bekannt seien. Der Verband halte sich an die Vorgaben der Politik und gebe zusätzliche Empfehlungen an die Fahrschulen, die über die gesetzlichen Maßnahmen hinausgehen. Dazu gehört zum Beispiel das Tragen von Mundschutz auch beim Theorieunterricht. "Die Gesundheit geht vor", so Einig. Nach der Vorbereitung durch die Schulen komme es nun auch auf die Kooperation der Fahrschüler an. "Sie sind jetzt das große Puzzleteil im Bild und müssen bei den Maßnahmen mitziehen."