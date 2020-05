Schlangen vor den Läden, Mitarbeiter und Mechaniker am Limit - die Fahrradgeschäfte im Land gehören zu den Gewinnern der Corona-Krise. Die Nebenwirkungen: Stress und sogar Pöbeleien.

Keine Reaktion auf E-Mails und unzählige Versuche, jemanden ans Telefon zu bekommen. Wer in diesen Tagen ein Fahrradgeschäft in Rheinland-Pfalz erreichen will, braucht vor allem eines: Geduld!

"Als wir am 20. April wieder öffnen durften, ist die Hölle über uns reingebrochen", berichtet Steve Cecil, Inhaber von Cecil Cycle, einem großen Fahrradgeschäft im Industriegebiet von Alzey. Etwa 2.000 E-Bikes, Mountain-Bikes, Kinder- und Freizeiträder stehen auf 1.200 Quadratmeter Verkaufsfläche und "der Laden wird immer leerer". Etwa 50 Prozent mehr Umsatz als üblich hat er in diesem Frühjahr gemacht. "Die Kunden sind im Kaufrausch", stellt er fest. Allein um Ostern herum habe er "im Laden und Online eine komplette Lkw-Ladung Kinderräder verkauft".

"Achtung: Aufgrund des hohen Andrangs sind wir derzeit telefonisch nur eingeschränkt zu erreichen. Wir bitten um Verständnis!" Hinweis auf der Homepage der XXL Fahrrad-Filialen in Ludwigshafen, Mainz, Koblenz und Mülheim-Kärlich

Teilweise hätten Kunden Räder gekauft, die "gar nicht gepasst haben, aber die wollten nicht länger auf eine Beratung warten", erzählt Cecil im Gespräch mit dem SWR. Zeit zum Mittagessen hätten er und seine zwölf Mitarbeiter in den letzten Wochen nicht gehabt, selbst der Gang zur Toilette sei schwierig, weil der Laden ständig voll sei.

Begehrte Modelle sind knapp

Ähnlich sieht es auch bei Henn Zweiräder in Trier aus. Mit einer Verkaufsfläche von 300 Quadratmetern zählt das alteingesessene Geschäft in der Innenstadt zu den eher kleinen Radläden. Etwa drei Wochen müssten Kunden bei Neubestellungen auf ein Rad warten, sagt Geschäftsführer Rolf Lamberti am Telefon. Für einen Termin in der Werkstatt müsse der Kunde etwa vier Wochen warten.

Teilweise müssen Kunden wochenlang auf einen Werkstatt-Termin warten dpa Bildfunk picture alliance/Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB

Mit seinen vier Mitarbeitern schafft Lamberti es kaum, den "überdimensionierten Andrang" zu bewältigen. Vor allem bei "begehrten Modellen wie sportlichen E-Bikes wird es knapp", so Lamberti. Das Problem seien nicht so sehr die Lieferketten, sondern die Speditionen, die die Fracht oft nur verzögert ausliefern würden. Gefragt nach den Verkaufszahlen der letzten Monate antwortet er: "Ich hatte noch gar keine Zeit, das alles auszurechnen." Obwohl der Laden einen Monat zu war und die Henn GmbH keinen Online-Shop besitzt, habe es keinen Umsatzeinbruch gegeben, so Lamberti.

"Der Laden wird immer leerer" Steve Cecil von Cecil Cycles, Alzey

Drohungen und Pöbeleien

Der Boom hat aber auch eine Schattenseite. Er habe noch nie so viele Pöbeleien und Beleidigungen von Kunden erlebt, wie in den vergangenen vier Wochen, erzählt Steve Cecil. Teilweise hätten sich Kunden geweigert, die geforderten Mund-Nase-Masken aufzuziehen oder hätten keinerlei Verständnis für Wartezeiten bei der Reparatur gezeigt. Seine Mechaniker hätten sich teilweise Beleidigungen "weit unterhalb der Gürtellinie" anhören müssen.

Solch negative Erfahrungen haben der Trierer Lamberti und Sven Dehner von Fahrrad XXL Kalker in Ludwigshafen nicht gemacht. "Jeder zweite Kunde geht erstmal auf unsere Homepage und liest dort den Hinweis auf den großen Andrang", sagt Dehner. Mit 4.000 Quadratmetern Fläche, ca. 100 Mitarbeitern und etwa 2.500 ausgestellten Rädern plus dem riesigen Online-Shop des Fahrrad-XXL-Verbundes gehört Kalker zu den Großen in der Branche.

Etwa die Hälfte der Mitarbeiter musste Dehner, der das Geschäft zusammen mit seiner Frau und den Schwiegereltern leitet, während des coronabedingten vierwöchigen Shutdowns in Kurzarbeit schicken. Nur die Werkstatt blieb geöffnet. Dafür sei in dieser Zeit das Online-Geschäft um gut 60 Prozent gewachsen. Inzwischen sind alle Mitarbeiter wieder an Bord und an den Verkaufstagen bilden sich laut Dehner oft lange Schlangen auf dem Parkplatz, weil nur 150 Kunden auf einmal das Geschäft betreten dürfen.

Blase oder anhaltender Boom?

"Wir haben von Corona profitiert", analysiert Dehner, der gerade an den Bestellungen für das nächste Jahr sitzt. Schon 2019 sei ein gutes Jahr für die Branche gewesen, für 2021 rechnet er aber mit Lieferengpässen bei manchen Modellen. Auch wenn viele Räder in Deutschland zusammengebaut würden, kämen die Komponenten doch häufig aus Asien und hier hinke die Produktion noch deutlich der Nachfrage hinterher.

Viele Menschen hätten in der Coronakrise das Fahrrad wieder entdeckt, meint Dehner und fügt hinzu: "Keiner weiß, wann es abflacht." Dass der derzeitige Boom länger anhält, glaubt der Alzeyer Cecil nicht: "Die Leute haben nur einen Geldbeutel." Die Folgen von Kurzarbeit und Entlassungen bei den Kunden würden sich künftig auch in den Umsätzen der Fahrrad-Branche niederschlagen, glaubt er.