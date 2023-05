++ Tag der Nachbarn ++ 20 Jahre ohne Führerschein ++ Fahrerflucht nach Blechschäden: Keine Straftat mehr? ++

Ein Mann fährt 20 Jahre ohne Führerschein, Fahrerflucht nach Blechschäden könnte bald keine Straftat mehr sein, erneut gibt es ein Spitzengespäch zur Flüchtlingspolitik und die Welt trauert um Tina Turner- das und mehr in unserem Newsticker:

8:13 Uhr Mit der Familie zusammenarbeiten? Hand aufs Herz - wer von euch könnte sich vorstellen, zusammen mit seiner Familie in einem Betrieb zu arbeiten, die Verwandschaft ständig um sich? Ein Großvater und sein Enkel machen in einem rheinhessischen Weingut vor, wie das funktioniert: Der Enkel will in die Fußstapfen seines Opas treten und Winzer werden. Zusammen leben und arbeiten sie in Eimsheim im Familien-Weingut und zeigen, wie das Zusammenleben über Generationen hinweg klappen kann. Darüber diskutiert auch die Community:

7:50 Uhr Worms stimmt für Entschuldung Die Stadt Worms will am Entschuldungsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz teilnehmen. Dafür hat sich der Stadtrat einstimmig ausgesprochen. Das Entschuldungsprogramm bedeutet, dass das Land rund 46 Prozent der städtischen Schulden übernimmt. Das entspricht einer Summe von rund 110 Millionen Euro. Im Gegenzug verpflichtet sich Worms, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen und seine Kassenkredite in den nächsten 30 Jahren zu tilgen. Im Vorfeld der Abstimmung kam es zu einer angeregten Debatte. Sprecher der Grünen und der CDU erklärten, es fehle die Nachhaltigkeit. Denn nach wie vor müssten die Kommunen zu viele Länder-Aufgaben übernehmen, für die sie nicht das Geld hätten und das bei sinkenden Gewerbesteuereinnahmen. Platz am Wormser Rathaus. SWR Darüber berichtete SWR4 RLP am 25. Mai 2023 um 7:30 Uhr

7:34 Uhr Hallo Nachbar! Manche möchte man am liebsten nicht sehen und manche am liebsten ständig: Nachbarn! In Kaiserslautern zumindest wird sich heute und morgen um die Nachbarn gekümmert. Zum "Tag der Nachbarn", der übrigens bundesweit ist, gibt es mehrere Aktionen. Nach Angaben der Stadt gibt es heute von 14 bis 17 Uhr unter anderem einen Kistenflohmarkt. In der Betzestubb ist morgen um 11 Uhr eine Lesung mit Schauspielerin Madeleine Giese, aber auch gemeinsame Spaziergänge, eine Bollerwagentour, eine Pflanzentauschbörse oder ein Spielenachmittag stehen in verschiedenen Stadtvierteln auf dem Programm. Darüber berichtete SWR4 RLP am 25. Mai 2023 um 6:30 Uhr

7:02 Uhr Bilanz nach fünf Jahren Datenschutzgrundverordnung Wusstet ihr, wer die bisher höchste Strafe in RLP in Sachen Datenschutz zahlen musste in den vergangenen fünf Jahren? Es war ein Energieunternehmen 2020 - zahlen musste es 400.000 Euro, wofür genau, verrät die zuständige Behörde nicht. Heute vor fünf Jahren ist die Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten. Die Datenschutzbehörde von Rheinland-Pfalz hat seither Bußgelder von mehr als 700.000 Euro verhängt. Die Universitätsmedizin Mainz zum Beispiel musste 2019 mehr als 100.000 Euro zahlen, unter anderem weil Patienten miteinander verwechselt worden waren und daraufhin eine Rechnung falsch gestellt wurde. DSGVO: Immer noch viele Fragen bei RLP-Handwerk

Zum Start der Pfingstferien müsst ihr unter Umständen viel Geduld haben. Der ADAC rechnet mit Staus und auch die Züge und Flughäfen werden wohl voll sein.

6:39 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Heute steht die vierte Runde in den Tarifverhandlungen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) mit der Deutsche Bahn AG in Fulda an. Es ist vorläufig der letzte Tag. Eine Einigung ist denkbar - aber auch ein Scheitern oder eine Vertagung auf einen späteren Verhandlungstermin. Bundeskanzler Olaf Scholz begrüßt heute um 14:00 Uhr den Staatspräsidenten der Republik Zypern, Nikos Christodoulides, im Bundeskanzleramt. In einem gemeinsamen Gespräch werden bilaterale, internationale und europapolitische Themen im Mittelpunkt stehen. Urlaub mit Hindernissen: Denn die Beschäftigten der Londoner Tourismusindustrie streiken. 900 Mitarbeiter der City of London Corporation sind heute aufgerufen, im Streit um höhere Löhne die Arbeit niederzulegen. Betroffen sind Attraktionen wie Tower Bridge, Museen, Gärten und Parks. Die Folgen für Touristen sind noch nicht absehbar.

6:24 Uhr Lappenlos in Lambrecht Wenn man keinen Führerschein hat, kann man ihn auch nicht verlieren - das hat möglicherweise ein 53-jähriger Autofahrer gedacht, der im pfälzischen Lambrecht am Abend fröhlich Schlangenlinien fuhr. Die Polizei stoppte den Mann und bat ihn zum Alkoholtest. Der zeigte 1,99 Promille an, was die Sache mit den Schlangenlinien erklärte. Doch den Führerschein des Mannes konnte die Polizei nicht einziehen. Er fahre seit zwanzig Jahren ohne Fahrerlaubnis, erklärte der Mann den verdutzten Polizisten. Damit ist jetzt erstmal Schluss, denn den Autoschlüssel musste er abgeben. Nach Angaben der Polizei warten nun zwei Strafverfahren auf ihn. SWR Darüber berichtete SWR4 RLP am 25. Mai 2023 um 6:30 Uhr

6:04 Uhr Trauer um Tina Turner Die großartige Tina Turner starb gestern nach langer Krankheit im Alter von 83 Jahren. Rund um die Welt haben viele Menschen den Rock-Star gewürdigt. Sänger Elton John sprach von einer "absoluten Legende", Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger von einer "enorm talentierten Künstlerin", eine Sprecherin von US-Präsident Biden bezeichnete sie als "Ikone". Wir würdigen die Musikerin heute in unserem Quiz. Obwohl Tina Turner mit über 200 Millionen verkauften Tonträgern eine der weltweit erfolgreichsten Sängerinnen war, hatte sie in den USA nur einen einzigen Nummer-Eins-Hit. Welches war Tina Turners einziger Nummer-Eins-Hit in den USA? What's love got to do with it Private dancer We don't need another hero richtige Antwort: What's love got to do with it

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Nach dem Flüchtlingsgipfel in Berlin herrschte bei Kreisen und Kommunen in Rheinland-Pfalz Frust. Entsprechend hoch ist jetzt die Erwartungshaltung an den Termin mit der Landesregierung. Denn Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat für heute zu einem Spitzengespräch zur Flüchtlingspolitik geladen. Es gehe darum, nach dem Flüchtlingsgipfel in Berlin vor zwei Wochen das weitere Vorgehen zu besprechen, heißt es in der Einladung. Nach Flüchtlingsgipfel in Berlin Spitzengespräch: Wie geht es weiter mit Flüchtlingen in RLP? Nach dem Flüchtlingsgipfel hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) Vertreter der Städte, Kreise und Gemeinden zu einem Spitzengespräch zur Flüchtlingspolitik eingeladen. Im Prozess gegen eine mutmaßliche IS-Anhängerin wird heute am Oberlandesgericht Koblenz ab 9.30 Uhr das Plädoyer der Anklage erwartet. Die Bundesanwaltschaft wirft der 37-Jährigen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Beihilfe zum Völkermord und Kriegsverbrechen vor. Sie soll u.a. eine Jesidin als Haushalts- und Sexsklavin im Haus gehalten haben. Am Samstag ist der letzte Spieltag der Fußball Bundesliga. Der FSV Mainz 05 trifft auf niemand geringeren als auf Tabellenführer Borussia Dortmund, der mit einem Heimsieg die Meisterschaft perfekt machen kann. Wie die Rheinhessen ins Spiel reingehen, erzählt Trainer Bo Svensson ab 13 Uhr bei einer Pressekonferenz.

6:01 Uhr So wird das Wetter: Besser! Pünktlich zum Pfingstwochenende zeigt auch der Wettertrend wieder in die richtige Richtung: Uns erwarten viel Sonne und Tag für Tag steigende Temperaturen. Heute wird es im Land zwischen 21 und 23 Grad warm und bleibt nahezu wolkenlos. Dazu weht ein leichter Wind aus nordöstlicher Richtung. So darf es gerne bleiben! Video herunterladen (27,6 MB | MP4)