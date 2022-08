Immer wieder werden in Rheinland-Pfalz Geldautomaten gesprengt wie in der Nacht zum Mittwich in Ockenheim bei Bingen. In diesem Jahr könnte es einen neuen Rekord hier im Land geben. Bisher gab es laut Statistik des Landeskriminalamts etwa doppelt so viele Sprengungen wie im gleichen Zeitraum 2021. mehr...