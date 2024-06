Seit dem Massaker der Terrorgruppe Hamas in Israel gibt es in Deutschland mehr antisemitisch motivierte Straftaten. Das ist eine enorme Herausforderung für die Gesellschaft sowie für die Sicherheitsbehörden. Auf einer gemeinsamen Fachtagung in Mainz haben Polizei und Verfassungsschutz darüber gesprochen, wie man Antisemitismus in Rheinland-Pfalz begegnen kann.