Den Mangel an Fachkräften bekommen nahezu alle Unternehmen in Rheinland-Pfalz zu spüren. Eine Möglichkeit wäre, Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben. Doch da gibt es viele bürokratische Hürden. So erlebt es auch ein Betrieb aus Trier.