Bergung der Treibstofftanks bei Auw dauert an

Ein F-16-Kampfjet der US-AirForce musste am Donnerstag nach einer Notlage in der Luft zwei Treibstofftanks abwerfen. Diese wurden in einem Wald bei Auw an der Kyll (Eifelkreis Bitburg-Prüm) gefunden. Die Bergung der Tanks ist bislang nicht möglich, da die amerikanischen Einsatzkräfte noch auf entsprechende Maschinen für den Abtransport warten.