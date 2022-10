Bibliotheken in RLP haben heute mehr als Bücher zu bieten

Im Zuge des sogenannten Arabischen Frühlings landen in Syrien tausende Menschen in Gefängnissen und Folterkellern - auch die Journalistin Luna Watfa. 2020 nimmt sie als Prozessbeobachterin am ersten Staatsfolterprozess in Koblenz teil und blickt dem Mann in die Augen, der für Torturen im Gefängnis unmittelbar verantwortlich war. Ihre Geschichte wurde nun verfilmt. mehr...