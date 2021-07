per Mail teilen

Weil bei der Sprengung am Samstag nicht alle Gesteinsbrocken aus dem Hang bei Kestert im Mittelrheintal abgegangen waren, wurde am Sonntag erneut gesprengt. Ob die Sprengung erfolgreich war, wird von Experten untersucht. Wann die Bundesstraße wieder freigegeben wird, soll voraussichtlich am Montag entschieden werden.