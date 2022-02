Diskussion um 2G im Einzelhandel

per Mail teilen

Seit Montag gilt in Hessen die 2G-Regel in Geschäften nicht mehr. Einzige Voraussetzung zum Shoppen ist das Tragen einer FFP2-Maske. Auch in Rheinland-Pfalz fordern einige Lockerungen. Der Einzelhandelsverband, Virologen und auch die Politik diskutieren über mögliche Lockerungen.