"Ich rate dringend zu einer Impfpflicht für alle"

Während die Corona-Lage immer dramatischer wird, nimmt die Diskussion um eine Impfpflicht immer mehr Fahrt auf. Der frühere rheinland-pfälzische Justizminister und Juraprofessor Gerhard Robbers hat dazu im SWR-Interview eine klare Haltung.

SWR-Aktuell: Herr Robbers, die Diskussion um eine Impfpflicht in Deutschland wird immer heftiger geführt. Die Politik ist sich noch uneinig. Einige Ministerpräsidenten, wie Markus Söder und Winfried Kretschmann sind beispielsweise dafür, Malu Dreyer ist da noch zurückhaltender. Was halten Sie als ehemaliger rheinland-pfälzischer Justizminister und Staatsrechtler von einer Impfpflicht?

Prof. Gerhard Robbers: Das ist natürlich eine schwierige Frage, die immer wieder neu bewertet werden muss. Grundsätzlich ist eine Impfpflicht als solche möglich. Es hat ja schon viele Impfpflichten gegeben, etwa 1976 die Pockenschutzimpfung war verpflichtend. Es kommt da immer auf den einzelnen Fall und die jeweiligen Umstände an und die müssen natürlich auch von der Politik bewertet werden.

SWR-Aktuell: Es gibt auch unter Juristen unterschiedliche Einschätzungen, ob eine allgemeine Impfpflicht in der Corona-Pandemie mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Wie sieht ihre Einschätzung aus?

Robbers: Es kommt darauf an, wie erfolgsversprechend andere Möglichkeiten sind. Eigentlich ist es aus juristischer Sicht relativ einfach zu prüfen. Es kommt letztlich immer auf Bewertungen an. Im Vordergrund und im Zentrum steht der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Diejenigen, die geimpft werden sollen, haben ein Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und diejenigen, die schon geimpft sind oder krank werden können, wenn andere sich nicht impfen, die haben auch ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Und ein Recht auf Schutz des Staates vor den Möglichkeiten, dass sie angesteckt werden.

Deswegen kann eine Impfpflicht durchaus ein Mittel dafür sein. Eine Impfung, die dem Gesundheitsschutz dient, ist ein legitimes Ziel. Und dann muss man fragen, ob eine Impfpflicht geeignet ist, dieses Ziel zu erreichen, ob es erforderlich ist und ob es zumutbar ist, für diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen. Jeder Schritt der Geeignetheit, der Erforderlichkeit und der Zumutbarkeit muss im einzelnen durchgeprüft werden. Im Ergebnis ist, nach meinem Eindruck, die Situation jetzt so, dass in der Tat eine Impfpflicht möglich und verfassungsgemäß ist.

SWR-Aktuell: Spielt es bei dieser Einschätzung eine Rolle, dass sich die große Mehrheit - gut zwei Drittel der Menschen im Land - für eine Impfung entschieden hat und jetzt nicht weiter durch Ungeimpfte eingeschränkt und gefährdet werden möchte?

Robbers: Auch das spielt eine Rolle. Es müssen viele Gesichtspunkte zusammengebracht werden. Die Tatsache, dass so viele schon geimpft sind, zeigt ja auch, dass eine Impfung unproblematisch möglich ist. Dass eine wirklich intensive Gefährdung durch das Impfen nicht besteht, dass eine Impfung gut verträglich ist und dass diejenigen, die sich bisher scheuen, sich eigentlich ohne wirklichen Grund scheuen. Es sollen ja nur die geimpft werden, bei denen das aus gesundheitlichen Gründen unproblematisch möglich ist.

SWR-Aktuell: Bei der Bundeswehr wird nun im Grunde eine Impfpflicht eingeführt. Die Corona-Schutzimpfung soll künftig zu den Impfungen gehören, die Soldatinnen und Soldaten "dulden" müssen. Könnte das auch ein Türöffner für andere Berufsgruppen oder eine allgemeine Impfpflicht sein?

Robbers: Bei der Bundeswehr ist es unmittelbar einleuchtend, weil Menschen da sehr eng miteinander leben in Kasernen, in Mehrbettzimmern und sie im Dienstvollzug sehr enge körperliche Kontakte haben. Da ist das sehr, sehr gut nachvollziehbar. Ich wäre etwas zögerlich, nun andere Berufsgruppen besonders heraus zu heben. Vielleicht diejenigen, die in Krankenhäusern arbeiten, wobei dann immer wieder die Frage kommt, dass es ähnliche Berufsgruppen gibt, bei denen keine Impfpflicht gilt. Da gibt es dann schwierige Abgrenzungsfragen. Aus meiner Sicht wäre es klüger, wenn man eine Impfpflicht einführt, sie für alle einzuführen.

SWR-Aktuell: Die künftige Bundesregierung will offenbar eine Impfpflicht für Beschäftigte in Pflegeheimen und Kliniken. Wäre das dann aus Ihrer Sicht zu kurz gegriffen?

Robbers: Wenn man findet, dass die Abgrenzungen zwischen Berufsgruppen klar und gut nachvollziehbar sind, dann kann man das tun. Ich sehe allerdings Schwierigkeiten, diese klaren Abgrenzungen vorzunehmen. Deswegen halte ich es für sinnvoller, alle zu verpflichten, sich impfen zu lassen, bis auf die, bei denen das gesundheitlich nicht geht.

SWR-Aktuell: Als Mitglied des Ethikbeirates Corona-Schutzimpfungen in Rheinland-Pfalz haben Sie sich viel mit Impfungen befasst. Überrascht es Sie, dass auch in Rheinland-Pfalz noch so viele Menschen zögerlich sind bei der Frage, ob sie sich impfen lassen?

Robbers: Es scheint ja immer noch der Fall zu sein, dass sich sehr viele Menschen impfen lassen wollen. Ich war vorgestern bei der Booster-Impfung in einer langen Schlange vor dem sehr gut funktionierenden Impfbus. Das war schon eindrucksvoll, wie viele Menschen damit überhaupt kein Problem haben. Es gibt immer wieder Gruppen von Menschen, die gerade im Gesundheitsbereich skeptisch sind. Manche können nicht gut Blut sehen, andere haben schlicht Angst vor dem Pieks.

Man sollte solche Ängste und Vorbehalte durchaus ernst nehmen und die Menschen nicht beschimpfen oder demütigen, sondern sie überzeugen. Dass das Risiko im Grunde gar nicht besteht, dass ihnen eher ein Stein auf den Kopf fällt als das ihnen irgendetwas passiert, wenn sie sich impfen lassen. Ich kann wirklich nur allen Menschen raten, sich impfen zu lassen. Sie schützen sich selbst und ihre Umwelt.

Gerhard Robbers, ehemaliger rheinland-pfälzischer Justizminister dpa Bildfunk Picture Alliance

SWR-Aktuell: Es gibt auch immer wieder Vorwürfe, es sei nicht genug über die Corona-Schutzimpfung informiert, nicht genug aufgeklärt worden. Ist da aus ihrer Sicht etwas schief gelaufen?

Robbers: Wissen Sie, wenn man um die Kurve rum ist, weiß man immer, ob man hätte überholen können oder nicht. Irgendwo hätte man sicher das ein oder andere anders machen können. Im Großen und Ganzen denke ich, dass die Überzeugungsarbeit sehr gut gelaufen ist. Aber man muss auch sehen, dass sich auch Menschen nur in ihrer Blase informieren, in ihren persönlichen Kommunikationskanälen. Es wäre wichtig, auch an diese Menschen heranzukommen und sie zu überzeugen.

Gerhard Robbers Gerhard Robbers ist am 17. November 1950 in Bonn geboren. Er ist Professor für Öffentliches Recht, Kirchenrecht, Staatsphilosophie und Verfassungsgeschichte. An der Universität Trier leitete er unter anderem viele Jahre das Institut für Europäisches Verfassungsrecht. Von 1997 bis 2008 war er nebenamtlicher Richter am Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz und anschließend sechs Jahre am Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz. Vom November 2014 bis Mai 2016 war er Justizminister des Landes Rheinland-Pfalz. Robbers ist verheiratet, hat vier Kinder und lebt mit seiner Familie in Trier

SWR-Aktuell: Selbst wenn eine Impfpflicht beschlossen werden sollte, käme sie zu spät, um die aktuelle vierte Welle zu stoppen. Ziel ist vielmehr die Pandemie langfristig in den Griff zu bekommen. Halten Sie es aus dieser Hinsicht für unumgänglich, eine Impfpflicht einzuführen, damit wir zu unserem normalem Leben zurückkehren können?

Robbers: Ich rate dringend zu einer Impfpflicht, das möglichst alle geimpft werden. Andere Wege sehe ich im Moment nicht. Es ist viel darüber diskutiert worden. Einen einfacheren, besseren, ungefährlicheren, weniger kostspieligen Weg sieht man wohl nicht. Denn man muss auch sehen, wenn es wieder zu einem allgemeinen Lockdown kommen müsste, sind die Kosten sehr erheblich, auch in gesundheitlicher und finanzieller Hinsicht. Da wäre es sehr viel klüger, wenn sich alle impfen ließen.

Das Interview führte Dirk Rodenkirch