Wo war Ahrweilers Landrat Pföhler während der Flutkatastrophe?

Der frühere Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), wird heute als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe erwartet. Bislang ist ungeklärt, wo Pföhler in der Flutnacht war.

Auch knapp ein Jahr nach der Flutkatastrophe an der Ahr hat der Untersuchungausschuss des Landtags noch nicht herausgefunden, wo sich Jürgen Pföhler damals aufgehalten hat. Um diese Frage zu beantworten, sind auch erstmals mehrere Privatleute als Zeugen geladen, die dazu möglicherweise etwas sagen können und den Landrat am Abend oder in der Nacht der Sturzflut gesehen haben. Darunter ist auch eine Frau, mit der Pföhler in der Flutnacht mehrmals telefoniert haben soll, und die Ehefrau die früheren Landrates.

Landrat war auch telefonisch kaum erreichbar

Pföhler hatte die Einsatzleitung am 14. Juli dem Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises (BKI) übertragen. Schon am frühen Nachmittag habe der Landrat die Kreisverwaltung verlassen, berichtete zuletzt ein früherer Mitarbeiter im U-Ausschuss. Erich Seul, der als Pföhlers rechte Hand galt, sagte: Warum der Landrat den Amtssitz verlassen habe und wohin er gegangen sei, wisse er aber nicht.

Pföhler sei dann am Abend noch einmal in die Kreisverwaltung gekommen, weil Innenminister Roger Lewentz (SPD) einen Besuch angekündigt hatte. Andere Zeugen hatten im Ausschuss berichtet, dass Pföhler auch telefonisch kaum zu erreichen gewesen sei, auch nicht für den Leiter der Einsatzzentrale.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) und der Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), machen sich am Abend des 14. Juli 2021 ein Bild beim Hochwasser-Krisenstab: Dieses Foto verschickte die Kreisverwaltung. Kreisverwaltung Ahrweiler

Pföhler wird vermutlich Aussage verweigern

Bei den Zeugenbefragungen wird es voraussichtlich auch darum gehen, dass Pföhlers Haus ebenfalls von der Katastrophe betroffen war und er am Flutabend "seinen Porsche weggefahren" haben soll, wie aus dem Ausschuss zu hören ist. Pföhler und seine Ehefrau haben demnach bereits angekündigt, keine Aussagen machen zu wollen. Sie werden wohl von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch zu machen.

Das ist möglich, weil die Staatsanwaltschaft weiterhin gegen Pföhler ermittelt, wegen womöglich zu später Warnungen und Evakuierungen. Es geht um den Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung.

Wefelscheid verteidigt Ladung von Ex-Landrat Pföhler

Die Freien Wähler halten die Ladung Pföhlers in den Untersuchungsausschuss für richtig, auch wenn dieser wohl die Aussage verweigern werde. Ihr Obmann Stephan Wefelscheid sagte im SWR Aktuell-Sommerinterview, der Landrat sei in der Katastrophe in der Verantwortung gewesen. Dass Pföhler selbst privat betroffen war, tue nichts zur Sache: "Wenn man der erste Offizier an Deck ist – dann ist man nicht unter Deck. Dann ist man auf dem Deck und übernimmt die Verantwortung. Dann stehen die privaten Dinge hinten an", so Wefelscheid.

Bei der heutigen Sitzung sollen außerdem drei Ermittler des Landeskriminalamts zu den Ereignissen in der Flutnacht und zu Pföhler aussagen.

Der Untersuchungsausschuss soll klären, welche Versäumnisse es bei der Flutkatastrophe gab und wer dafür verantwortlich ist. Die Flut hatte in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 für verheerende Zerstörungen gesorgt, 135 Menschen starben alleine in Rheinland-Pfalz, 134 davon im Ahrtal.