Ex-Innenminister Heinz Schwarz mit 94 Jahren gestorben

Der ehemalige rheinland-pfälzische Innenminister, Bundes- und Landtagsabgeordnete Heinz Schwarz ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Das teilte die rheinland-pfälzische CDU am Montag in Mainz mit.

"Mit Heinz Schwarz verliert die CDU-Rheinland-Pfalz einen Freund und Mahner, der seiner CDU immer mit Rat und Tat zur Seite stand", sagte Landeschef Christian Baldauf. "Schwarz hat die Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg mit aufgebaut." Über Jahrzehnte habe er viel für das Bundesland geleistet.

Die stellvertretende CDU-Landesvorsitzende Ellen Demuth sagte, die CDU in Kreis, Land und Bund verliere mit Heinz Schwarz einen Gestalter und Repräsentanten der Partei, vor allem aber einen verlässlichen Impulsgeber.

Heinz Schwarz bei einer Rede als damaliger Innenminster von Rheinland-Pfalz. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Innenminister unter Kanzler Kohl

Schwarz war 1947 in die CDU eingetreten und von 1955 bis 1961 Bundessekretär der Jungen Union Deutschlands. Von 1959 an saß er mit nur 31 Jahren für die CDU im Landtag. 1971 wurde er Innenminister im Kabinett des damaligen Ministerpräsidenten Helmut Kohl. 1976 wechselte er in den Deutschen Bundestag, wo er Mitglied im Auswärtigen Ausschuss war.