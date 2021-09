Tagung der evangelischen Kirchensynode

Am Samstag trifft sich die Kirchensynode der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) in Worms, um weiter an ihrem Projekt "ekhn 2030" zu arbeiten. Innerhalb des Projekts geht es um Antworten auf aktuelle gesellschaftliche Veränderungen und knapper werdende eigene Ressourcen. Berücksichtigt werden dabei alle Arbeitsbereiche von der Kinder- und Jugendarbeit bis hin zu Medienarbeit. Vor Ort erwartet werden circa 80 Delegierte, 60 Weitere sollen per Video zugeschaltet werden.

Zudem wurde das Thema Afghanistan mit auf die Tagesordnung genommen. Die Delegierten wollen eine Resolution erarbeiten, die Bund und Länder auffordert, bereits hier lebenden Geflüchteten eine sichere Perspektive zu geben.