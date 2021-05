Am 9. Mai ist Europatag: Er erinnert an die Grundsteinlegung der heutigen EU vor 71 Jahren. In Rheinland-Pfalz wird der Gedanke der europäischen Zusammenarbeit und Freundschaft gelebt.

Ganze 108 Kilometer misst die Grenze, die sich der Süden des Landes mit Frankreich teilt. Und während der Landkreis Trier-Saarburg an Luxemburg grenzt, trifft der Eifelkreis Bitburg-Prüm gleich auf Luxemburg und Belgien.

Die Grenzen wollte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in der Corona-Pandemie dabei unbedingt offen halten: Der Grenzraum sei längst ein gemeinsamer Lebensraum. Als Frankreich im März des Jahres zum Hochinzidenzgebiet und die mit Rheinland-Pfalz benachbarte ostfranzösische Region Moselle zum Virusvariantengebiet erklärt wurde, hatte das erhebliche Auswirkungen: Der grenzüberschreitende Verkehr wurde bis Mai eingestellt, für Grenzgänger außerdem eine Testpflicht eingeführt.

Malu Dreyer: "Schengen-Europa im Alltag vorbildlich gelebt"

"Ohne Robert Schuman, der mit seiner Rede am 9. Mai 1950 den Grundstein für den Einigungsprozess legte, wäre Europa nicht, was es heute ist", sagt Dreyer zum Europatag. "Die Pandemie mit zeitweise geschlossenen Grenzen hat uns klargemacht, wie sehr wir in Europa schon zusammengewachsen sind. Der Europatag ist ein Tag, an dem wir uns ins Gedächtnis rufen können, wie wertvoll das Erreichte ist - nicht nur für die Grenzregionen."

Kurz vor dem Europatag im vergangenen Jahr waren die Grenzen schon einmal geschlossen worden. "Das Schengen-Europa wird in Rheinland-Pfalz mit den Nachbarländern Frankreich, Luxemburg und Belgien im Alltag vorbildlich gelebt und wir sind 75 Jahre nach Kriegsende stolz darauf", wandte Dreyer sich da in einem Brief an die Bundesregierung.

Die Corona-Pandemie mit diesen Grenzschließungen war eine deutliche Zäsur für die Menschen, die in den Grenzregionen leben: Sie sind es gewohnt, wie selbstverständlich die jeweiligen Grenzen zu überqueren, teilweise mehrfach am Tag. Von Hornbach in der Südpfalz etwa ist dieser Weg nur einen Kilometer lang. Zwischen fünfzig und siebzig Menschen fahren jeden Tag aus Frankreich dorthin zur Arbeit:

Nicht nur wirtschaftlich hat das eine Bedeutung: Region wird von vielen Menschen als Heimat betrachtet und ist ein Teil ihrer Identität. Auch in der Grenzregion Trier-Luxemburg sprachen sich die Anwohner daher gegen eine erneute Grenzschließung im Jahr 2021 aus: "Wir hier im Grenzgebiet haben versucht, über die jetzige Zeit, dieses wieder auszumerzen - und jetzt schon wieder Grenzschließungen? Das kann man hier gar nicht verstehen", so der Ortsbürgermeister des Grenzorts Langsur dem SWR zu Beginn des Jahres.

Über die aktuellen Regelungen können sich Grenzgänger hier informieren.

Forderung nach Solidarität zum Europatag

Auch der rheinland-pfälzische SPD-Europaabgeordnete Norbert Neuser ruft zum Europatag die Rede des ehemaligen französischen Außenministers Robert Schuman im Jahr 1950 in Paris ins Gedächtnis: "Krieg zwischen den europäischen Nationen sollte unvorstellbar sein." Schumans Vorschlag sei der Grundstein der heutigen Europäischen Union. Seit dieser Zeit sei die Europäische Union im Laufe der Jahrzehnte gewachsen. Aber es gebe auch gewisse Rückschritte in der EU, so der SPD-Politiker: Der Austritt Großbritanniens aus der EU und der Vormarsch autoritärer und nationalistischer Kräfte zeige, dass ein geeintes Europa keine Selbstverständlichkeit sei.

Partnerregionen in Belgien, Frankreich, Polen, Tschechien

Das Land Rheinland-Pfalz unterhält in Europa außerdem Partnerschaften mit Burgund in Frankreich, der Woiwodschaft Oppeln in Polen, der Region Mittelböhmen in Tschechien und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens im Osten des Landes. Durch die Vernetzung mit Regionen im Ausland sollen nachhaltige Kontakte geknüpft werden, die allen Menschen in den beteiligten Ländern wirtschaftlich, kulturell und gesellschaftlich zugute kommen sollen.

Die Partnerregionen des Landes Rheinland-Pfalz in Europa liegen in Belgien, Frankreich, Polen und Tschechien. SWR

Ende April vereinbarten die beiden Partnerregionen Rheinland-Pfalz und Burgund-Franche-Comté beispielsweise, dass die Lehrbefähigung auch im jeweils anderen Land anerkannt wird. In der Lehramtsausbildung können Studierende aus Dijon und Mainz schon seit 2000 einen Teil ihres Studiums an der jeweiligen Partneruniversität absolvieren. Bisher mussten sie nach der binationalen Ausbildung aber entscheiden, ob sie in Deutschland oder Frankreich unterrichten wollen. Mit der jetzt getroffenen Vereinbarung steht ihnen der Weg in die Schulsysteme beider Länder offen.

Europawoche in diesem Jahr digital

Die von der Landesregierung unterstütze Europawoche (1. bis 9.Mai) findet in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie vor allem digital statt. In Rheinland-Pfalz geht es um diese vier Schwerpunkte: "70 Jahre europäische Integration - eine Zeitreise: Wie könnte Europa in 70 Jahren aussehen?", "Europa der Zusammenarbeit und des Austauschs: Grenzüberschreitende Kinder-, SchülerInnen- und Jugendprojekte in der EU", "30 Jahre deutsch-polnischer Freundschaftsvertrag 2021" und "Europa nach der Pandemie".

Projektvorschläge für die Europawoche und Förderanträge für Veranstaltungen, die einen Bezug zur Europawoche haben und pandemiebedingt erst im Laufe des Jahres stattfinden können, können bei der Staatskanzlei in diesem Jahr noch bis zum 31. Oktober 2021 eingereicht werden.

Startschuss für Konferenz zur Zukunft Europas

Der Europatag ist außerdem gleichzeitig Startschuss für die Konferenz zur Zukunft Europas: "Am diesjährigen Europatag richten wir den Blick aber auch darauf, wie die Europäische Union zukünftig aussehen soll", betonte die Bevollmächtigte beim Bund und für Europa, Staatssekretärin Heike Raab. "Wie wir den großen Herausforderungen wie dem Klimawandel, der Digitalisierung, der Stärkung der Wirtschaft und sozialen Gerechtigkeit gemeinsam begegnen, betrifft uns alle in Europa und wird Auswirkungen auf das Leben nachfolgender Generationen haben."

Eine mehrsprachige digitale Plattform ist dabei die zentrale Drehscheibe für die Konferenz zur Zukunft Europas. Die Ideen, Veranstaltungen und Debatten zu den Fragen der europäischen Zukunft sollen dort gebündelt werden. Sie dienen den Bürgerpanels auf nationaler Ebene, die zu einem Drittel aus jungen Menschen zwischen 16 und 25 Jahren bestehen sollen, als Diskussionsgrundlage. Erste Ergebnisse werden bereits im Frühjahr 2022 unter der französischen Ratspräsidentschaft vorgestellt.