Schüler der Berufsbildenen Schule in Neustadt an der Weinstraße und aus dem französischen Forbach haben gemeinsam eine Skulptur hergestellt. Am Europatag sollte diese am Robert-Schumann-Haus in Metz enthüllt werden. Die Feier wurde jedoch abgesagt: Seit Mitte März gibt es Grenzkontrollen zu Frankreich und Luxemburg.