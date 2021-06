per Mail teilen

Deutschland hat zu wenig gegen die Belastung mit Stickoxiden getan - unter anderem in Rheinland-Pfalz. Der Europäische Gerichtshof hat einer Klage gegen Deutschland stattgegeben.

In 26 deutschen Städten und Regionen sind die Grenzwerte für Stickoxide von 2010 bis 2016 systematisch und fortdauernd überschritten worden. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg am Donnerstag festgestellt und einer Vertragsverletzungsklage der EU-Kommission gegen Deutschland stattgegeben.

Grenzwert-Überschreitungen auch in Rheinland-Pfalz

Anhaltende Überschreitungen der Grenzwerte gab es demnach unter anderem in Ballungsräumen wie Mainz, Worms/Frankenthal/Ludwigshafen und Koblenz/Neuwied. Zu den betroffenen Ballungsräumen gehörten außerdem das Rhein-Main-Gebiet, Berlin, München, Mannheim/Heidelberg und Stuttgart.

Verbindliche Grenzwerte seit 2010

Die Grenzwerte für Stickoxid in der EU sind seit 2010 verbindlich. Danach darf das Jahresmittel für Stickstoffdioxid an keiner Messstelle über 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft liegen. Das Stundenmittel darf höchstens 18 Mal im Jahr die Schwelle von 200 Mikrogramm überschreiten.

EuGH: Deutschland hat zu wenig getan

Die EU-Kommission hatte Deutschland im Jahr 2018 verklagt, weil die Grenzen noch immer nicht eingehalten wurden. Die Richter am Europäischen Gerichtshof befanden jetzt, dass die Überschreitungen alleine nicht zu einer Verurteilung geführt hätten, wohl aber die Tatsache, dass Deutschland offenkundig nicht rechtzeitig geeignete Maßnahmen zur Absenkung der hohen Stickoxid-Werte getroffen habe.

2020 nur noch in 6 Städten Grenzwerte überschritten

Stellt der EuGH eine Vertragsverletzung fest, kann die EU-Kommission Zwangsgelder beantragen, sofern Deutschland die Stickoxid-Grenzwerte weiter nicht einhält. Im vergangenen Jahr hatte sich die Lage verbessert: Oberhalb des Grenzwertes lagen nur noch sechs Städte, keine davon in Rheinland-Pfalz.

Die Belastung der Luft mit Stickoxid wird nach Angaben des Umweltbundesamtes zum großen Teil durch Diesel-Autos verursacht.

Die deutsche Umwelthilfe hat das Urteil begrüßt. Sie sprach von einer "schallenden Ohrfeige für eine Regierungspolitik, die einseitig die Wirtschaftsinteressen betrügerischer Automobilkonzerne bedient und auf die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger pfeift."