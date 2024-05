Mit einem Koffer voller Ideen will sie ins EU-Parlament. Dafür kämpft Sandra Weeser an der Realschule Plus in Hillesheim um Stimmen bei Erstwählerinnen und Erstwählern. Und die beschäftigt vor allem Eines: Autofahren ab 16. Deutsche Pläne scheitern bislang an europäischem Recht.