Immer mehr Gäste der Hochzeitsfeier in Mainz haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Mittlerweile sind es schon 30, wie das Gesundheitsamt Wiesbaden mitteilte. Die Stadt hat nun ihre Coronaregelungen verschärft.

Etwa 90 der rund 100 Gäste und auch das Brautpaar kommen aus Wiesbaden. Das Problem sei, dass es sich um einen Kulturkreis mit Großfamilien und vielen Kindern handele, so die Leiterin des Wiesbadener Gesundheitsamts, Kaschlin Butt am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Da seien viele Leute im Nachhinein betroffen. Deswegen gehe man nicht davon aus, dass es bei 30 Infizierten bleiben werde.

Die Feier fand bereits am 15. August in einem privaten Veranstaltungscenter in Mainz-Mombach statt. Die Gästezahl ist laut aktueller Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz nicht erlaubt. "Veranstaltungen nicht gewerblicher Art mit zuvor eindeutig festgelegtem Teilnehmerkreis, wie beispielsweise Hochzeitsveranstaltungen ... sind mit bis zu 75 gleichzeitig anwesenden Personen ... zulässig", heißt es darin.

Hochzeitsgäste verweigern Zusammenarbeit

Nach Angaben des Gesundheitsamts Wiesbaden hätten einige Hochzeitsgäste die Ermittlungen der Kontaktpersonen behindert. So sei die Gästeliste dem zuständigen Mainzer Gesundheitsamt erst später und zudem unvollständig zugänglich gemacht worden, wodurch die Ausbreitung des Virus zunächst nicht gestoppt werden konnte. Erst jetzt, zehn Tage später, hätten alle Namen und Adressen recherchiert werden können. Das Wiesbadener Amt berichtete dem Hessischen Rundfunk außerdem von Angaben falscher Telefonnummern, dem Auflegen bei Anrufen der Behörde oder auch von Verstößen gegen bereits verhängte Quarantäne-Anordnungen.

Seit der Feier seien die Gäste ihrer normalen Alltagsbeschäftigung in Schulen, Arbeitsstätten und mit Kontakt zu weiteren Freunden und Familienmitgliedern nachgegangen, hieß es weiter. Deshalb seien nun Schulklassen und beispielsweise auch etliche Arbeitskollegen Betroffener in Quarantäne und warteten auf ihr Testergebnis. Auch einige Teilschließungen von Wiesbadener Schulen hingen mit der Hochzeitsfeier zusammen.

Amt prüft Bußgelder

Das Amt muss eigenen Angaben zufolge immer mehr Corona-Fälle bearbeiten, bei denen sich die Infizierten bei der Feier angesteckt hätten. Vermutet wird, dass bei der Feier Hygiene- und Abstandsregeln nicht eingehalten wurden. Deshalb wird jetzt geprüft, ob Bußgelder verhängt werden können. Dem Brautpaar droht demnach wegen der Nichteinhaltung zugesicherter Vorkehrungen eine Strafe von bis zu 2.500 Euro.

Wiesbaden verschärft Corona-Richtlinien

Unter anderem aufgrund dieser Hochzeit und einer anderen privaten Feier steigen die Infektionszahlen in Wiesbaden an. Die Stadt verschärft deswegen nun weiter ihre Corona-Regeln. Unter anderem wird ab Freitag ein nächtliches Verkaufsverbot für Alkohol gelten. Die Erfahrung habe gezeigt, dass die Menschen mit zunehmendem Alkoholkonsum unvorsichtiger würden, und beispielsweise bei Feiern keinen ausreichenden Abstand mehr einhielten, so die Stadtverwaltung.

Außerdem werde ab Freitag zusätzlich eine Maskenpflicht nicht nur in den städtischen Bussen, sondern auch an den Haltestellen gelten. Bereits seit gestern gilt in Wiesbaden ein Verbot für Treffen von mehr als 50 Personen. Die Corona-Ampel stehe in Wiesbaden auf Rot, so Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD). Man wolle aber alles daran setzen, einen kompletten Lockdown wie im Frühjahr zu vermeiden.

Drastische Maßnahmen bei Quarantäne-Verweigerern

Dazu zählten auch drastischere Maßnahmen bei Quarantäne-Verweigerungen, wie die Wiesbadener Gesundheitsamtsleiterin Kaschlin Butt mitteilte. Menschen, die sich nicht an die Quarantäne hielten, könnten dazu gezwungen werden. "Nur weil es einen selbst nicht schwer trifft, kann es nicht sein, dass man weitere Personen ansteckt, die schwer erkranken und versterben können", sagte Butt.