In Rheinland-Pfalz hat sich der Anteil der Schüler, die Ethikunterricht anstelle des Fachs Religion wählen, in den vergangenen zehn Jahren nahezu verdoppelt. Im laufenden Schuljahr lag er bereits bei über 25 Prozent, wie das Bildungsministerium mitteilte. Noch 36,5 Prozent der Schüler hatten in der Schule katholischen und knapp 30 Prozent evangelischen Religionsunterricht. Für den in Rheinland-Pfalz nach wie vor lediglich als Modellprojekt angebotenen islamischen Religionsunterricht hatten sich landesweit 0,4 Prozent aller Schüler angemeldet. An den Schulen in Rheinland-Pfalz waren im laufenden Schuljahr knapp 8.000 hauptamtliche und mehr als 1.500 nebenamtliche Religionslehrer tätig. Das waren insgesamt rund 1.000 weniger als vor zehn Jahren.