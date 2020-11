per Mail teilen

Die Landesregierung verlängert das Schulbusprogramm noch einmal bis zu den Osterferien. Damit werden die Kommunen unterstützt, in der Corona-Pandemie mehr Busse einzusetzen.

Die Landesregierung übernimmt 90 Prozent dieser Kosten. "Wir nehmen den Schutz der Gesundheit unserer Schülerinnen und Schüler ernst. Dazu gehört für uns ein sicherer Transport zu und von den Schulen", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) vom Montag in Mainz.

Bis zu 250 Busse werden gefördert

Mit der Ausweitung des Programmes über die kalte Jahreszeit hinaus wolle man den Kommunen Planungssicherheit geben. Derzeit würden rund 180 Busse gefördert. Bis zu 250 seien möglich, heißt es im Ministerium.

Die für den Schülerverkehr zuständigen Kreise und Städte können zur Entlastung einzelner Linien die Busse der Busbörse nutzen, die der Verband Mobilität und Logistik Rheinland-Pfalz auf Bitten des Landes eingerichtet hat. Alle Aufgabenträger können laut Ministerium aber auch mit ihren Vertragspartnern oder lokalen Busunternehmen die Fahrten ausweiten.

Immer wieder Kritik von Eltern wegen voller Busse

Rheinland-Pfalz ist eines von drei Bundesländern, das die kommunalen Träger bei der Erweiterung des Schulbusverkehrs unterstützt. Viele Kommunen und Landkreise in der Pfalz setzen bereits mehr Schulbusse ein. Doch immer wieder gibt es Beschwerden von Eltern und Elternvertretern. So forderte etwa jüngst der Regionalelternbeirat Trier den Landtag auf, die Beförderung für Schüler wegen der Infektionsgefahr zu verbessern. Gemeinsam mit Vertretern des Landeselternrates und des Regionalelternrates Rheinhessen-Pfalz wurde eine Petition an die Bürgerbeauftragte des Landes überreicht.