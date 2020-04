Erstmals tagt Ausschuss des rlp Landtags digital

Erstmals tagt heute in Rheinland-Pfalz ein Landtagsausschuss digital. Wegen der Corona-Pandemie werden die zwölf Mitglieder des Gesundheitsausschusses nicht wie üblich in einem Sitzungssaal zusammenkommen, sondern per Videokonferenz zusammengeschaltet. Ziel ist es, Kontakte während der Corona-Pandemie auf ein Minimum zu reduzieren. Nur die Ausschussvorsitzende Hedi Thelen wird im Landtag sein, die anderen Ausschussmitglieder und Vertreter des Gesundheitsministeriums werden per Video zugeschaltet. Einziges Thema heute: der aktuelle Sachstand zur Corona-Pandemie. Auch die Ausschüsse für Wirtschaft, Haushalt und Bildung werden in dieser und der nächsten Woche so tagen. Allerdings: über Gesetzentwürfe dürfen die Ausschüsse weder beraten noch abstimmen. Aber: die Ausschüsse tagen auch digital öffentlich. Heißt: jeder Interessierte kann die Ausschuss-Sitzung im Live-Stream auf der Internet-Seite des Landtags verfolgen. In Baden-Württemberg tagten bereits Ende vergangener Woche Ausschüsse digital. Oliver Böhm, SWR Redaktion Landespolitik