Nach mehreren Monaten Corona-Zwangspause dürfen ab heute auch wieder die jüngsten rheinland-pfälzischen Schüler am Präsenzunterricht teilnehmen.

Damit geht es in die letzte Phase der stufenweisen Öffnung an rheinland-pfälzischen Schulen. So sollen ab dem 8. Juni die noch fehlenden Schüler der Klassenstufen sieben und acht der Realschulen plus, der Integrierten Gesamtschulen und der Gymnasien sowie der Klassenstufen eins und zwei der Grundschulen in den Unterricht vor Ort zurückkehren.

Zuvor hatte der Präsenzunterricht für die Drittklässler an den Grundschulen sowie die Klassen fünf und sechs an den Realschulen plus, den Integrierten Gesamtschulen und den Gymnasien begonnen.

Unterricht allerdings nur tage- oder wochenweise

Von einem normalen Schulalltag ist Rheinland-Pfalz aber noch weit entfernt, denn es gelten weiterhin strenge Regeln und Auflagen. So dürfen zum Beispiel maximal 15 Schüler gleichzeitig im Klassenraum sein. Deswegen nehmen sie nur tage- oder wochenweise in verschiedenen Gruppen am Unterricht teil. Dies sei dem Lehrer- und Platzmangel geschuldet, so das Bildungsministerium. Außerdem sind Partner- und Gruppenarbeiten weiterhin nicht möglich. Während des Unterrichts im Klassenraum ist ein Mundschutz nicht nötig. Auf Schulfluren ist aber eine sogenannte Alltagsmaske vorgeschrieben.

Grundschüler brauchen Nähe zum Lehrer

Es sei höchste Zeit gewesen, dass die Grundschüler mit Präsenzunterricht versorgt werden, sagte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Rheinland-Pfalz, Klaus-Peter Hammer. Gerade für die Jüngsten wären Präsenzphasen wichtig. Nicht jedes Kind könne mit einem Laptop umgehen, so der Landesvorsitzende im SWR-Interview. "Tablets sind eine Option, alles andere gestaltet sich schwierig."

Außerdem bräuchten Erstklässler die Nähe zum Lehrer, erklärt Hammer. Augenkontakt sei wichtig, denn die "Frischlinge" müssten das Prinzip Schule erst mal kennenlernen. "Wir hatten ein Spuckschutz am Lehrerpult vorgeschlagen, damit die Kleinen mit den Lehren reden können, doch leider waren die Träger abgeneigt."

Nach Einschätzung des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) dürfte es spätestens, wenn die stufenweise Rückkehr der Schüler abgeschlossen ist, problematisch werden. Die Schulen würden personell wie räumlich an ihre Grenzen stoßen, so der VBE.

Nach den Sommerferien soll möglichst bald zum regulären Schulunterricht zurückkehrt werden. Dafür müssten allerdings die Abstandsregeln aufgehoben werden, so die Präsidentin der Kultusministerkonferenz und rheinland-pfälzische Bildungsministerin, Stefanie Hubig (SPD).