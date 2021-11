Schnee, Wind und Glätte zum 1. Advent in RLP

Es ist soweit, das erste Winterwetter wird zum Wochenende erwartet. Rheinland-Pfälzer müssen passend zum 1. Advent mit Schnee, aber auch mit kräftigen Böen rechnen.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es am Freitag in Rheinland-Pfalz zwar überwiegend trocken, in höheren Lagen könne aber Schnee fallen. Auch mit Glättegefahr sei zu rechnen. Im Tagesverlauf sei mit frischem Wind, in der Eifel sogar mit starken Böen zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen zwei und fünf Grad.

Schneeregen am Samstag in Rheinland-Pfalz möglich

In der Nacht zu Samstag soll es dann in tiefen Lagen bei Temperaturen von zwei bis null Grad regnen. Teilweise könne es auch zu Schneeregen kommen. Im Bergland sei bei Temperaturen von null bis minus zwei Grad mit Schnee und Glätte zu rechnen.

Tagsüber soll es am Samstag leichten Regen bis Schneeregen und meist mäßigen Wind geben. In höheren Lagen kann aber wieder Schnee fallen. Die Temperaturen erreichen drei bis fünf Grad.

Glättegefahr am Sonntag in Rheinland-Pfalz

In der Nacht zum Sonntag ist es laut Wetterdienst bewölkt, örtlich kann wieder Schneeregen oder Schnee fallen. Die Temperaturen sinken auf ein bis minus drei Grad, damit steigt auch wieder die Glättegefahr.

Winterreifen sind bei Glätte und Schneematsch Pflicht

In Deutschland gilt keine generelle Winterreifenpflicht, sondern eine situative. Laut ADAC bedeutet das, "dass man bei winterlichen Straßenverhältnissen, also bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte, nur mit Winterreifen fahren darf." Dabei müssen alle vier Räder an einem Auto die Winterbereifung aufweisen. Bei Verstößen drohen Bußgelder und ein Punkt in Flensburg. Der ADAC empfiehlt außerdem, neben den Reifen auch andere Fahrzeugteile winterfest zu machen.