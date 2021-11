Auf dem Erbeskopf im Hunsrück ist am Freitag der erste Schnee gefallen. Zum Ski- oder Schlittenfahren reichte es noch nicht. Die Lifte werden aber derzeit für die Saison vorbereitet. Am Wochenende soll es in Rheinland-Pfalz weiter in den höheren Lagen schneien. Es muss mit Glätte gerechnet werden.