Wegen der Corona-Pandemie gab es statt großer Kundgebungen zum 1. Mai nur eine Reihe kleinerer Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz.

In Mainz hielten am Vormittag Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter speziell gestaltete Schals hoch, um "ein Netz der Solidarität" zu spannen. An der Aktion nahm auch der DGB-Landesvorsitzende Dietmar Muscheid teil. Unternehmen, in denen sich viele in Gewerkschaften organisieren, seien besser durch die Krise gekommen, sagte Muscheid.

Im pfälzischen Frankenthal startete am Vormittag ein sogenannter Tag-der-Arbeit-Autokorso nach Ludwigshafen, wo vor der Eberthalle eine kleine Kundgebung stattfand. Die Organisatoren hatten im Vorfeld mit etwa 90 beteiligten Fahrzeugen gerechnet.

Aus dem Kulturwerk Wissen im Westerwald hatte der DGB-Kreisverband Altenkirchen einen 1.Mai-Livestream mit Reden und einer Diskussionrunde gesendet. Weitere dezentrale Veranstaltungen fanden in Idar-Oberstein und Speyer statt.

Die ursprünglich geplante zentrale Veranstaltung auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz, an der auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) teilnehmen sollte, fiel coronabedingt aus.