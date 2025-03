Erster landesweiter Warntag für Rheinland-Pfalz am Donnerstag

per Mail teilen

Keinen Schreck kriegen, wenn am Donnerstag, dem 13. März, das Handy lärmt oder die Sirenen heulen - im besten Fall beides. Es handelt sich um einen Testlauf von Warnsystemen.

Warum ein Warntag für Rheinland-Pfalz?

Wie wird gewarnt?

Was bedeuten die Sirenensignale?

Wie erhalte ich Warnungen auf dem Handy?

Warum ein Warntag für Rheinland-Pfalz?

Das Ziel des Warntags ist es, bestehende Warnsysteme unter realistischen Bedingungen zu testen und die Abläufe im neuen Lagezentrum für Bevölkerungsschutz in Koblenz zu erproben, das am 1. Januar seine Arbeit aufgenommen hat.

Zudem soll die Bevölkerung für Notlagen und den Katastrophenschutz sensibilisiert werden. "Ein funktionierendes Warnsystem kann im Ernstfall Leben retten", so der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD). Der landesweite Warntag ergänzt den bundesweiten Warntag, der in diesem Jahr am 11. September stattfinden wird.

Die Warnung wird über das Warnsystem MOWAS im neuen Lagezentrum Koblenz ausgelöst. Zur Verbreitung der Warnung werden verschiedene Warnmittel zum Einsatz kommen, wie Cell Broadcast, sowie Warn-Apps für Smartphones wie NINA und KATWARN .

Je nach Möglichkeit und Verfügbarkeit unterstützen die Kommunen den landesweiten Warntag mit Sirenen oder mobilen Lautsprecherdurchsagen.

Dort wo es Sirenen gibt, wird am Donnerstag um 10 Uhr ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton zu hören sein. Er warnt die Bevölkerung vor Gefahren und soll auch dazu auffordern, sich weitere Informationen über Radio, Fernsehen oder Internet zu beschaffen.

Zur Entwarnung wird um 10:45 Uhr ein einminütiger aber gleichbleibender Heulton abgespielt.

Wie erhalte ich Warnungen auf dem Handy

Mithilfe des Cell-Broadcast-Systems kann eine Behörde Warnnachrichten an alle Mobilfunkgeräte verschicken, die in einem bestimmten Gebiet eingeschaltet sind. Das Praktische: Im Gegensatz zu anderen Warnsystemen wie NINA oder KATWARN muss man keine App haben, um alarmiert zu werden. Aber: nicht alle Handys und Smartphones können Cell-Broadcast-Nachrichten empfangen. Das Bundesamt für Bevölkerungschutz und Katastrophenhilfe bietet hierzu einen Überblick der empfangsfähigen Geräte .

Warnung per Handy: Mit dieser Probemeldung wurde am Warntag 2022 das Cell-Broadcast-Verfahren getestet SWR

Außerdem muss bei vielen Smartphones die Benachrichtigungsfunktion für die Warnnachrichten erst manuell eingeschaltet werden. Wie das geht, erfahren Sie unten in der Infobox.