Schwangere vor und nach der Geburt begleiten, dabei sein, wenn neues Leben geboren wird: Der Beruf der Hebamme ist vielseitig, wichtig und sehr gefragt. Bislang konnte man ihn ausschließlich in einer Ausbildung lernen. Am Freitag haben 46 junge Frauen ihren Bachelor in Hebammenwissenschaft an der Hochschule Ludwigshafen erhalten. Eine Studentin hat uns ihren Alltag gezeigt.