Winzer in Rheinland-Pfalz haben in der vergangenen Nacht den ersten Eiswein gelesen. Wie das Deutsche Weininstitut in Bodenheim mitteilte, seien gefrorene Trauben in den Anbaugebieten Rheinhessen, Pfalz und Nahe gelesen worden. Der vergleichsweise frühe Zeitpunkt sei gut für die Qualität, weil die Trauben noch sehr gesund seien, so ein Sprecher. Demnach wurden überwiegend Trauben der Rebsorte Riesling geerntet. Für die Eisweinlese muss es mindestens minus sieben Grad kalt sein.